TSG 1899 Hoffenheim: Ex-RWE-Talent schafft den Sprung zu den Profis

Joshua Quarshie wechselte im Sommer aus der Jugend von Rot-Weiss Essen zur TSG Hoffenheim. Nach seinem Bundesliga-Debüt gehört der 18-Jährige nun fest zum Profikader.

Im vergangenen Sommer wechselte das vielversprechende Abwehr-Talent Joshua Quarshie für 120.000 Euro aus der U19 von Rot-Weiss Essen zur TSG 1899 Hoffenheim. Jetzt gibt der Klub bekannt, dass der Innenverteidiger den nächsten großen Schritt in seiner Laufbahn machen wird.

Der ehemalige Essener wird bis auf weiteres fest bei den Profis mittrainieren und reist auch mit der Mannschaft von Andre Breitenreiter in das Januar-Trainingslager. Es ist der zweite große Schritt für den gebürtigen Duisburger innerhalb kürzester Zeit. Erst am 15. Spieltag dieser Saison durfte Quarshie Bundesligaluft schnuppern. Beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg feierte er in der 93. Minute sein Debüt.

Mit guten Leistungen in der U23 zu den Profis

Neben dem 1,96-Meter-Mann schafft auch der 18-Jährige Umut Tohumcu den Schritt zu den Profis. Breitenreiter findet für beide Youngster lobende Worte: „Unsere Tür ist immer offen für hungrige Talente aus den eigenen Reihen. Beide haben sich durch konstant gute Leistungen bei der U23 angeboten und können sich jetzt bei uns weiterempfehlen und die nächsten Schritte gehen“, heißt es auf der Homepage.

In der U23 spielte Quarshie bislang unter Vincent Wagner, mit dem er gemeinsam aus Essen nach Sinsheim kam. Der Coach, der zuvor die RWE-U19 trainierte, stellte das Talent in 14 von 17 Partien auf – immer in der Startelf.

Quarshie läuft für die U19-Nationalmannschaft auf

Und auch in der Nationalmannschaft ist die Nachwuchshoffnung mittlerweile Stammgast. Im August stand er bei allen drei Qualifikationsspielen für die U19-Europameisterschaft über 90 Minuten auf dem Platz und verhalf der deutschen Auswahl zu drei wichtigen Siegen. Ende November durfte Quarshie in Testspielen gegen Polen (3:0, 45 Minuten) und Malta (7:0, 90 Minuten) ran.

Im kommenden Jahr soll dann also der nächste Schritt folgen. Hoffenheims Innenverteidiger Benjamin Hübner musste seine Karriere aufgrund vieler Verletzungsprobleme jüngst beenden. Vielleicht steht mit Joshua Quarshie ja bereits der passende Ersatz parat.