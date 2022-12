Testspiele: 1860 schlägt Zweitligisten, Verl gewinnt im Drittliga-Duell

Fünf Drittligisten waren am Freitag in Testspielen im Einsatz. Während es für den MSV Duisburg und 1860 München Achtungserfolge gab, verlor der VfL Osnabrück im Drittliga-Duell.

Am Freitag standen bei fünf Drittligisten Testspiele auf dem Plan. Drei Teams, darunter auch der MSV Duisburg, feierten Erfolge. Der SC Verl, sammelte im ligainternen Duell Selbstvertrauen.

Für den MSV Duisburg stand ein Test gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim auf dem Programm. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit überzeugte die Ziegner-Elf und gewann durch Treffer von Benjamin Girth (29.) und Moritz Stoppelkamp (58.) mit 2:1 gegen den Tabellen-13. aus den Niederlanden. VfL Wolfsburgs Leihgabe Bartosz Bialek besorgte das zwischenzeitliche 1:1 für Arnheim (35.).

1860 München siegt unter schwierigen Bedingungen

Auch für den Sechsten der 3. Liga, 1860 München, ging es im Test gegen eine klassenhöhere Mannschaft. Unter schwierigen Bedingungen – die Rasenheizung auf dem Trainingsplatz an der Grünwalder Straße war ausgefallen und sorgte für schlechte Platzverhältnisse – setzte sich der Drittligist mit 1:0 durch. Stefan Lex brachte den Löwen kurz vor Schluss den Sieg (82.).

Zwischen dem VfL Osnabrück und dem SC Verl kam es zum ligainternen Testspiel. Auf neutralem Untergrund, in der Tönnies-Arena in Rheda-Wiedenbrück, setzten sich die Ostwestfalen aus Verl mit 2:1 durch. Das Team von Michel Kniat ging früh durch Yari Otto in Führung (17.). Kurz darauf erhöhte Maximilian Wolfram auf 2:0 (31.). Der VfL Osnabrück kam zwar durch Ba-Muaka Simakala noch vor dem Seitenwechsel zum Anschlusstreffer, doch die zweite Halbzeit blieb torlos. Nach einem 1:1 gegen die U23 des FC Schalke 04 feierte der SC Verl seinen ersten Testspielsieg in dieser Vorbereitung. Am kommenden Mittwoch steht für die Verler ein Testspiel gegen Bundesligist VfL Bochum an.

Genau wie 1860 München testete auch der SV Wehen Wiesbaden gegen einen Zweitligisten. Beim starken Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern gab es für die Mannschaft von Markus Kauczinski allerdings nichts zu feiern. Lucas Leibrock (58.) und Philipp Hercher (70.) sicherten dem Vierten der 2. Bundesliga einen 2:0-Sieg.