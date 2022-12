Drittliga-Testspiele: Aue siegt bei Dotchev-Debüt, Elversberg wild gegen Bundesligisten

An diesem Mittwoch waren zwei Drittligisten in Testspielen im Einsatz. So lief es für die Konkurrenten vom MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen.

Die Klubs der 3. Liga bereitet sich derzeit auf die Rückrunde vor. Das gilt auch für die Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Beide trainieren seit der vergangenen Woche wieder. Bald stehen die ersten Testspiele an. Die Zebras treffen am Freitag auf Vitesse Arnheim, tags darauf empfängt RWE den SC Paderborn. Einige Konkurrenten aus der Liga sind da schon weiter und haben schon wieder Matchpraxis gesammelt. An diesem Mittwoch etwa waren Erzgebirge Aue und die SV Elversberg im Einsatz. Und beide dürften mit ihren Auftritten zufrieden sein - wenngleich sich die SVE im Gegensatz zu Aue eine Niederlage einfing. Die Elversberger verloren gegen die TSG Hoffenheim. Doch das spektakuläre Endergebnis von 3:4 gegen den Bundesligisten kann sich durchaus sehen lassen. Zumal der Drittliga-Tabellenführer mit einem 0:2-Rückstand in die Pause ging (Georginio Rutter, 23./41.). Nach der Pause kämpfte sich die SVE mehrfach zurück ins Spiel. Erst verkürzte Valdrin Mustafa (55.). Danach waren es Israel Suero Fernandez (61.) und Eros Dacaj (77.), die für den Außenseiter trafen. Doch Hoffenheim zog immer wieder weg (Tom Bischof, 57.; David Mokwa, 63.).

Derweil feierte Aue den zweiten Sieg seiner Testspielserie. Zuletzt gab es ein 1:0 gegen den Ligakonkurrenten Hallescher FC. Am Mittwoch war dann Neu-Trainer Pavel Dotchev erstmals mit dabei. Es ging gegen den Oberligisten VFC Plauen. Der FCE setzte sich mit 3:1 durch. Omar Sijaric brachte die abstiegsbedrohten Auer in Führung (18.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich (31.) wechselte Dotchev in der Halbzeit komplett durch. Neu mit dabei waren unter anderem Boris Tashchy sowie Elias Huth (55., 64.), die für die Sachsen trafen. Diese Drittligisten testen am Donnerstag (15. Dezember): Werder Bremen - SV Meppen (14 Uhr) FC Ingolstadt - Greuther Fürth (15 Uhr) Dynamo Dresden - TS Galaxy Nelspruit (15 Uhr)

