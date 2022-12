3. Liga: FC Erzgebirge Aue präsentiert einen neuen Trainer

Überraschung beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue: Ein alter Bekannter wurde als neuer Trainer präsentiert.

Pavel Dotchev ist neuer Chefcoach des abstiegsbedrohten Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Der 57-jährige Fußballlehrer kehrt auf die Trainerbank zurück und ist bei den Veilchen ab sofort für den weiteren Verlauf der Saison 2022/2023 in der 3. Liga verantwortlich. Aktuell liegt Aue auf dem drittletzten Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

"Aufsichtsrat und Vorstand unterstützen die Entscheidung unserer Sportlichen Leitung vollumfänglich, auch und gerade hinsichtlich der aktuell laufenden Aufarbeitung der letzten Monate und Jahre", betont Vereinspräsident Roland Frötschner.

FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich ergänzt: "Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Lösung eine erfolgreiche werden kann. Jeder weiß, dass Pavel Dotchev unseren Verein, unsere Region und die Anforderungen in der dritten Liga bestens kennt. Darum setzen auf ihn, auf sein Wissen, seine Erfahrung und sein Können. Unser bisheriger Interimstrainer Carsten Müller wird sich nun wieder voll und ganz auf das NLZ konzentrieren. Ihm möchten wir auch auf diesem Weg sehr herzlich danken für seine Arbeit und sein Engagement."

Da Dotchev aus wichtigen privaten Gründen erst am kommenden Montag (12. Dezember 2022) zur Mannschaft stößt, stehen ab Donnerstag (8. Dezember) die ersten Trainingseinheiten und das Testspiel der Veilchen am Sonntag gegen Halle unter der Leitung von U19-Trainer Jörg Emmerich und den Co-Trainern Werner Schoupa, Oliver Gorgiev sowie Tomislav Piplica.

Ende August hatte Dotchev den FC Erzgebirge Aue gegenüber RevierSport noch scharf kritisiert und sagte zur sportlichen Lage: "Aue hat die Liga unterschätzt. Das muss man so klar sagen. Jetzt fangen sie erst an, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Sie werden auch nicht absteigen, das ist für mich auch klar. Am Ende belegt Aue einen guten einstelligen Tabellenplatz."

Dafür, zumindest für den Nicht-Abstieg, soll nun Dotchev sorgen.