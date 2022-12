RWE: Vorverkauf - So sehen die Preise für das Górnik-Zabrze-Spiel aus

Rot-Weiss Essen läutet den Vorverkauf für das Testspiel gegen Górnik Zabrze ein. Die Ticketpreise bleiben stabil.

Rot-Weiss Essen wird das Fußballjahr 2023 mit einem Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze einläuten.

Der Vorverkauf für das Duell (Samstag, 7. Januar 2023, 14 Uhr) mit dem Partnerstadt-Klub um Weltmeister Lukas Podolski beginnt am Donnerstag (08. Dezember). An diesem Tag nimmt Trainer Christoph Dabrowski mit seiner Mannschaft auch wieder die Arbeit auf.

Geöffnet werden zum Zabrze-Spiel die Sparkassen- und Rahn-Tribünen im Sitzplatzbereich sowie die WAZ-Westkurve im StehplatzbBereich. Die Preise sind die selben wie schon zum Testspiel gegen Zweitligist SC Paderborn. Hier gab es von einigen Fans viel Unverständnis für die - RevierSport berichtete.

Sitzplatz: Vollzahler: 20 Euro Schwerbehindert: 15 Euro Kind (7 bis maximal 14 Jahre): 13 Euro Stehplatz: Vollzahler: 12 Euro Ermäßigt*: 9 Euro Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson: 7 Euro *Ermäßigt: Schüler, Studenten, Auszubildende und Schwerbehinderte (ab 50 Grad)

Der freie Vorverkauf startet um 10 Uhr im Online-Ticketshop und an allen bekannten Vorverkaufsstellen und um 14 Uhr am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße. Eintrittskarten sind zu den folgenden Preisen erhältlich:

Die Wintervorbereitung in der Übersicht:

Fr., 19. November – Mi., 07. Dezember: Trainingsfrei

Do., 08. Dezember: Trainingsauftakt

Sa., 17. Dezember, 13.00 Uhr: RWE – SC Paderborn (Testspiel, Stadion an der Hafenstraße)

Samstag, 7. Januar 2023, 14.00 Uhr: Górnik Zabrze

So., 08. Januar 2023, ab 12.30 Uhr: Schauinsland-Reisen-Cup Gummersbach (Hallenturnier)

Sa., 14. Januar 2023, 14.00 Uhr: RWE – Hallescher FC (3. Liga Wiederbeginn, Hafenstraße)