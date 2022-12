MSV Duisburg: Das sagt Ziegner über seinen neuen Assistenten Sidney Sam

Ex-Nationalspieler Sidney Sam stößt zum Trainerteam des Drittligisten MSV Duisburg. Das sagt Chefcoach Torsten Ziegner zu seinem neusten Mitarbeiter.

In der Defensive steht der MSV Duisburg zumeist stabil. 20 Gegentore musste die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner bisher hinnehmen. Nur vier Klubs haben bisher weniger Treffer der Kontrahenten hinnehmen können.

In der Offensive gibt es allerdings durchaus noch Luft nach oben. Nur fünf Teams haben weniger als 19 Tore geschossen. Das hat viele Gründe, aber Ziegner hatte bereits im Vorfeld des Trainingsstarts angekündigt, am Offensivspiel der Zebras zu arbeiten. Und dabei erhält er nun Unterstützung eines ehemaligen deutschen Nationalspielers.

Sidney Sam gehört ab sofort zum Trainerteam des MSV Duisburg. Der frühere Spieler von Schalke, Leverkusen und dem HSV hatte Kontakt zu den Verantwortlichen der Duisburger aufgenommen, um im Rahmen seiner Trainerausbildung einen Job bis zum Sommer zu übernehmen. „Er hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, berichtet Ziegner über das erste Aufeinandertreffen mit dem 34-Jährigen. Die Frage, ob Ziegner und Sam sich bereits vor diesen Gesprächen kannten, beantwortete der Fußballlehrer durchaus humorvoll: „Ich habe ihn ein paar Mal im Fernsehen gesehen.“

Zwar ist der Aufgabenbereich für den ehemaligen Offensivspieler, der im Juli 2021 beim türkischen Erstligisten Antalyaspor seine Karriere beendete, noch nicht klar. Es ist jedoch durchaus vorstellbar, dass sich Sam auf das Training der Stürmer konzentrieren wird. „Die Expertise eines ehemaligen Nationalspielers und Bundesligaspielers wird uns auf jeden Fall nicht schaden“, freut sich Ziegner auf die Zusammenarbeit. „Er ist einer, der aus der Offensive kommt und vielleicht die eine oder andere Idee hat, die uns hilft.“

Immerhin kommt der gebürtige Kieler in seiner Laufbahn auf 26 Tore und 20 Vorlagen bei 122 Bundesligaspielen, sowie 16 weitere Treffer und 18 weitere Vorlagen in 101 Einsätzen in der zweiten Bundesliga. Zwischen Mai und November 2013 kam er zu fünf Spielen (kein Tor, zwei Vorlagen) in der Nationalmannschaft.