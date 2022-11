SV Elversberg: Sportchef über Platz 1, Trainer-Zukunft, Dürholtz und RWE-Vergleich

Die Spielvereinigung Elversberg spielt eine grandiose Drittliga-Saison. Eigentlich gehen einem für diese SVE-Performance schon die Superlative aus. RS hat mit dem Sportvorstand gesprochen.

41 Punkte nach 17 Spielen - und das als Aufsteiger: Diese unfassbar starke Leistung (die beste Drittliga-Bilanz der Geschichte nach 17 Spieltagen) hat die Spielvereinigung Elversberg vollzogen.

Davor kann man - wie schon im RevierSport-Kommentar geschrieben - nur den Hut ziehen.

Die Elversberger haben 13 von 17 Partien gewonnen, blieben ohne Auswärtsniederlage, stellen mit 42 geschossenen Treffern die beste Offensive und haben gerade einmal 14 Gegentore kassiert. Das sind nur einige Zahlen der bisherigen Rekord-Saison der Saarländer.

RevierSport hat mit dem Architekten, Sportvorstand Nils-Ole Book (36), des Elversberger Erfolgs über die bisherige Wahnsinns-Saison und die Pläne für 2023 gesprochen.

Nils-Ole Book, konnten Sie in den ersten Tagen der Winterpause schon ein wenig realisieren und genießen, was die Mannschaft geleistet hat?

Ich war die ganze Woche noch unterwegs. Aber so langsam kommt es an. Ich verspüre aber auch das Bedürfnis mal zwei, drei Tage durchzuatmen. Das werde ich demnächst dann auch tun. Ich fühle einfach eine große Dankbarkeit, was wir alles in 2022 erleben durften.

Hand aufs Herz: Was hatten Sie sich vor der Saison intern vorgenommen?

(lacht) Mit Sicherheit nicht, dass wir nach 17 Spielen 41 Punkte haben. Im Ernst: Für uns ging es zunächst darum, wie für alle Liga-Neulinge, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ich betone gerne an dieser Stelle: Wir hatten nicht diese Träume oben mitzumischen! Wir wussten aber auch wie verrückt diese Liga ist. Meine Einschätzung war so, dass wir Gegner hoch besiegen können, jedoch gegen physisch starke Mannschaften in großen Stadien auch Probleme bekommen könnten. Aber das ist es ja: Ich muss dem Trainer und der Mannschaft einfach ein riesiges Kompliment aussprechen, dass wir in jedem Stadion, egal ob in Essen oder Dresden, unser Ding, unser Spiel immer durchgezogen haben. Da muss ich auch zugeben, dass mich das in dieser Art und Weise positiv überrascht hat.

Welchen Anteil hat Trainer Horst Steffen an diesem Erfolg?

Horst hat einen übermäßig großen Anteil an dem Erfolg. Er ist derjenige, der diese Spielweise der SV Elversberg ganz stark geprägt hat. Wir arbeiten über vier Jahre zusammen und der Grad des Vertrauens und der Abstimmung ist riesig. Aber so etwas kann man nicht in wenigen Wochen aufbauen. Auch wir mussten uns zunächst kennenlernen und verstehen lernen.

Horst Steffens Vertrag läuft im Sommer aus...

Das wissen wir doch auch. Aber wir sind im ständigen Austausch. Ich hoffe sehr, dass wir weiter zusammenarbeiten werden. Wir haben ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis. Dass aber Erfolg auch Begehrlichkeiten weckt, wissen wir auch.

Viele Spielerverträge laufen aus. Glauben Sie, dass Elversberg seine besten Leute nach dieser Saison halten kann?

Wir haben auch viele Verträge, die über die Saison hinaus gültig sind. Nur in der Offensive haben wir einige wichtige Jungs, deren Arbeitspapiere auslaufen. Aber auch hier: Wir wissen, was wir an den Jungs haben und sie wissen, was sie an Elversberg haben. Ich würde jetzt hier nicht klipp und klar sagen, dass uns die besten Spieler verlassen werden. Das wissen wir nicht. Wir wissen ja auch nicht, in welcher Liga wir spielen werden.

Absteigen wird Elversberg mit 41 Punkten nicht mehr. Lautet das neue Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga?

Wir wollen uns als Fußballmannschaft immer weiterentwickeln. Das gilt auch für das Jahr 2023. Ich bin mir auch sicher, dass wir nicht einbrechen werden, wir werden unsere Leistungen weiter bringen! Denn kein Spieler agiert über seinem Limit, über seinen Möglichkeiten. Wir spielen einfach unser Spiel und ich weiß nicht, was passieren müsste, damit sich das plötzlich ändert.

Hätten Sie eigentlich gedacht, dass Sie nach 17 Spielen so viele Punkte vor den Mit-Aufsteigern Bayreuth, Oldenburg und Essen liegen?

Natürlich nicht. Aber, wie schon gesagt: Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir 41 Punkte nach 17 Spielen haben. Dass wir aber 19 Punkte vor RWE liegen, der natürlich ein starker Aufsteiger ist, daran hätte ich auch nicht gedacht. Bei den anderen Aufsteigern ist es vielleicht etwas anders. Denn die Vergangenheit zeigt, dass die Aufsteiger aus dem Westen und Südwesten tendenziell stärker waren als die Teams aus den anderen Regionalliga-Staffeln.

Wie beurteilen Sie eigentlich die Leistungen des Ex-Esseners Luca Dürholtz?

Ich bin sehr zufrieden mit Luca. Er bringt das, was wir von ihm erwarten. Seine Spielweise passt perfekt zu unserem Trainer und unserem Team. Menschlich wie auch sportlich passt Luca einfach nach Elversberg.

Werden Sie im Winter Kaderkorrekturen vornehmen?

Es kann immer sein, dass man den Kader verändert. Wir beobachten ständig den Markt. Aber - Stand heute - ist da nichts geplant. Wir haben jedoch bis Ende Januar noch viel Zeit.

Wie werden Sie die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verfolgen?

Rudimentär, würde ich sagen. Ich werde die WM nicht so intensiv verfolgen. Die deutschen Spiele werde ich versuchen zu schauen. Dass das eine Fehlentscheidung war, die WM dorthin zu vergeben, da darf es natürlich keine zwei Meinungen geben. In diesen Zeiten eine WM in ein Land zu vergeben, in dem der Klimawandel keine Rolle spielt, die Menschenrechtssituation katastrophal ist und homophobe Äußerungen an der Tagesordnung sind, ist einfach eine große Katastrophe für den Fußball und für den Sport. Ein verheerendes Zeichen!