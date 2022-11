SV Meppen: Stürmer bricht Lanze für Trainer - Essens Götze sieht er in der Bundesliga

Der SV Meppen gastiert am Mittwochabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen. SVM-Torjäger Marvin Pourie und seine Kollegen wollen die lange Negativserie beenden.

Seit elf Spielen wartet der SV Meppen in der 3. Liga auf einen Sieg. Geht es nach Torjäger Marvin Pourie - 15 Spiele, sechs Treffer, drei Vorlagen - dann wird der Knoten für die Meppener in Essen platzen.

Am Mittwoch sind die Emsländer ab 19 Uhr bei Rot-Weiss Essen im Stadion an der Hafenstraße zu Gast.

Für den 31-Jährigen wird es das erste Mal an der Hafenstraße sein. Diesem Ereignis blickt er mit großer Vorfreude entgegen.

Zudem freut sich Pourie auf das Wiedersehen mit Essens Felix Götze, mit dem er beim 1. FC Kaiserslautern zusammenspielte.

Ich muss sagen, dass ich noch nie in Essen gespielt habe. Aber ich habe schon so viel von der Stimmung gehört. Es muss die Hölle sein. Marius Kleinsorge hat mir einiges erzählt, was da beim Aufstieg abging. Das war wohl der Wahnsinn Marvin Pourie

Warum Meppens Trainer Stefan Krämer trotz der Elf-Spiele-Sieglosserie der richtige Mann ist, erklärt Angreifer Pourie ebenfalls im nachfolgenden Gespräch mit RevierSport.

Marvin Pourie über...

... die lange Sieglosserie: "Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass solch eine lange Negativserie brutal ist. Noch brutaler ist es, dass wir in vielen Spielen die gleichwertige oder gar bessere Mannschaft waren. Wir hatten einfach sehr viel Pech. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist unsere mangelnde Durchschlagskraft im letzten Drittel. Da müssen wir einfach giftiger, galliger sein. Das erinnert mich noch zu viel in manchen Szenen an Jugendfußball. Wenn wir das hinbekommen, dann starten wir auch wieder durch."

... die anstehende Winterpause: "Auf uns wartet eine unglaublich lange Phase. Das wird für uns alle ungewohnt und völliges Neuland sein. Umso wichtiger ist es, dass wir in die Pause mit zwei Siegen gehen. Wir wollen diese geilen Spiele in Essen und zuhause gegen Osnabrück unbedingt siegreich bestreiten."

... die Partie an der Hafenstraße: "Ich muss sagen, dass ich noch nie in Essen gespielt habe. Aber ich habe schon so viel von der Stimmung gehört. Es muss die Hölle sein. Marius Kleinsorge hat mir einiges erzählt, was da beim Aufstieg abging. Das war wohl der Wahnsinn. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Für beide Mannschaften geht es um viel. Wir wollen herankommen, Essen will noch mehr Abstand gewinnen. Es hat schon etwas von Pokal-Charakter. Für beide zählt nur ein Sieg!"

Am Mittwoch wird der Knoten platzen. Da bin ich mir sicher! Wir sind jetzt auch als Spieler, als Mannschaft dem Trainer gegenüber in der Bringschuld. Mit zwei Siegen würde das Thema abgehakt sein und wir könnten beruhigt in die Pause gehen. Marvin Pourie

... Essens Felix Götze: "Ich habe mit allen drei Götzes gespielt. Fabian, Felix und Mario sind alles unterschiedliche Fußballer, haben aber eines gemeinsam: Sie sind charakterlich astrein. Tolle Menschen! Ich glaube auch, dass Felix seinen Weg noch gehen wird und wir ihn in der Bundesliga sehen werden. Er bringt alles mit, hatte nur viel Pech mit Verletzungen. Wenn er gesund ist, dann spielt er überragend. Das zeigt er ja auch aktuell in Essen."

... seine persönliche Saison: "Ich bin nach Meppen gekommen, um Tore zu schießen. Dafür werde ich bezahlt. Aktuell sind es sechs Treffer. Das stellt mich nicht zufrieden, da geht viel mehr. Ich blicke als Stürmer auch immer auf die Torschützenliste. Da ist noch einiges drin. Ich will der Mannschaft bei ihren Zielen helfen und persönlich Torschützenkönig werden."

... Trainer Stefan Krämer: "Er macht eine super Arbeit, er hat einen Plan, er hat ein Konzept. Es wäre blinder Aktionismus, wenn man den Trainer austauschen würde. Klar, dass der Trainer das schwächste Glied ist, aber hier sehe ich es anders. Stefan redet viel mit uns. Wir vertrauen ihm, er vertraut uns. Wir sind da zusammengewachsen. Er ist ein super Trainer, der nach Meppen und zu dieser Mannschaft passt. Am Mittwoch wird der Knoten platzen. Da bin ich mir sicher! Wir sind jetzt auch als Spieler, als Mannschaft dem Trainer gegenüber in der Bringschuld. Mit zwei Siegen würde das Thema abgehakt sein und wir könnten beruhigt in die Pause gehen. Dieses Ziel nehmen wir uns für Essen und Osnabrück vor."