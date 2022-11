Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 20 und 21 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Rot-Weiss Essen eröffnet die Rückrunde, das Duell mit dem MSV Duisburg ist angesetzt.

Der DFB hat die ersten beiden Spieltage der Rückrunde in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Rot-Weiss Essen eröffnet die zweite Saisonhälfte am 27. Januar um 19 Uhr mit einem Freitagsspiel beim SV Elversberg. Der MSV Duisburg empfängt am Tag darauf den VfL Osnabrück (14 Uhr).

Eine Woche später kommt es am 21. Spieltag zum direkten Aufeinandertreffen zwischen RWE und den Zebras. Anstoß der Partie ist Sonntag, der 5. Februar, um 14 Uhr.

Die Spieltage 20 und 21 im Überblick:

20. Spieltag

Freitag, 27. Januar 2023

SV Elversberg - Rot-Weiss Essen (19 Uhr)

Samstag, 28. Januar 2023 (alle 14 Uhr)

FC Erzgebirge Aue - SC Freiburg II

MSV Duisburg - VfL Osnabrück

SV Meppen - VfB Oldenburg

Hallescher FC - FSV Zwickau

SC Verl - 1. FC Saarbrücken

Spvgg Bayreuth - FC Ingolstadt 04

Sonntag, 29. Januar 2023

FC Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim (13 Uhr)

Borussia Dortmund II - SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr)

Montag, 30. Januar 2023

TSV 1860 München - SG Dynamo Dresden (19 Uhr)*

Die Ansetzung der Partie TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden folgt einer ausdrücklichen Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Eine Anstoßzeit am Wochenende war nicht möglich, der Montag für die Spielleitung des DFB fest vorgegeben.

21. Spieltag

Freitag, 3. Februar 2023

SC Freiburg II - Spvgg Bayreuth (19 Uhr)

Samstag, 4. Februar 2023 (alle 14 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - FC Viktoria Köln

VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund II

SG Dynamo Dresden - Hallescher FC

FSV Zwickau - SV Meppen

1. FC Saarbrücken - SV Elversberg

Sonntag, 5. Februar 2023

VfB Oldenburg - TSV 1860 München (13 Uhr)

Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg (14 Uhr)

Montag, 6. Februar 2023

SV Waldhof Mannheim - SC Verl (19 Uhr)