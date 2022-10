MSV Duisburg: Laute Pfiffe! Ziegner: „Die Situation ist ernst“

Der MSV Duisburg ist nach der 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund II (0:1) wieder in Abstiegsnot geraten. Die mitgereisten Fans hatten die Schnauze voll.

Eigentlich war für den MSV Duisburg alles angerichtet. Über 2.000 Gästefans machten sich am Sonntag auf den kurzen Weg nach Wuppertal, um die Mannschaft von Torsten Ziegner beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II (0:2) zu unterstützen. Verwandelten die Fans das Stadion am Zoo während der gesamten 90 Minuten akustisch noch in eine Heimspielstätte, schlug die Stimmung nach Abpfiff schlagartig um.

Als die Mannschaft angeführt von Kapitän Moritz Stoppelkamp mit Applaus Richtung Gästeblock lief, ertönten laute Pfiffe von den Rängen. Klarer ausgesprochen: Die Fans waren frustriert und hatten die Schnauze mit Blick auf die Leistungen der vergangenen Wochen gestrichen voll.

In den ersten 45 Minuten hatten die Zebras noch mehr vom Spiel, verpassten aber aufgrund der schlechten Chancenverwertung in Führung zu gehen. In Durchgang zwei brachten die Meidericher bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nichts mehr zustande. Der BVB hatte leichtes Spiel, denn auch die Abwehr wies am Sonntag phasenweise große Lücken auf.

Ziegner weiß um den Ernst der Lage

„Die Situation ist super ernst und schwierig“, sagte Torsten Ziegner, während seine Spieler auf dem holprigen Rasen noch minutenlang auslaufen mussten.





Der MSV-Trainer weiß um den Ernst der Lage, denn der Abstand auf die Abstiegsränge ist nach dem soliden Saisonstart auf nur noch drei Zähler geschmolzen. „Zum Glück haben die Mannschaften hinter uns auch gepatzt. Es aber kann nicht unser Anspruch sein, fünf der letzten sieben Spiele zu verlieren. Das macht mich unzufrieden“, wurde Ziegner deutlich und rief den Prozess, in der sich seine Mannschaft befinde, in Erinnerung.

Im Moment laufe dieser alles andere als gut. "Was ich den Jungs nicht vorwerfen kann, ist, dass sie alles versucht haben. Die Einstellung stimmt. Jeder hat den Fehler des anderen ausgemerzt. Aber das reicht nicht, um in der 3. Liga Spiele zu gewinnen.“





Um nicht noch mehr Unruhe aufkommen zu lassen, ist der MSV schon am kommenden Samstag vor heimischem Publikum wieder in der Pflicht. Dann ist der Tabellennachbar Viktoria Köln zu Gast in der Schauinsland-Reisen-Arena zu Gast. Es wird spannend abzuwarten, wie die Fans ihre Mannschaft am Wochenende begrüßen werden.