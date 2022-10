BVB U23 vor MSV-Duell: Bittere Ausfälle drohen, Trainer glaubt: "Wird richtig zur Sache gehen"

Die U23 von Borussia Dortmund trifft am Sonntag (14 Uhr) in Wuppertal auf den MSV Duisburg. Es könnten wichtige Leistungsträger ausfallen.

Es ist eng im Tabellenkeller der 3. Liga. Nur drei Punkte liegen Platz 14 und 20. Bedeutet für die U23 von Borussia Dortmund: Es sind Big Points möglich, wenn am Sonntag im Wuppertaler Stadion am Zoo gegen den MSV Duisburg geht (14 Uhr, RS-Liveticker).

Die BVB-Reserve belegt derzeit den vorletzten Platz, steht zwei Punkte unter dem Strich. Am Montag verpasste sie einen Befreiungsschlag beim 0:0 in Halle. Das soll nun im Bergischen Land, wo die Dortmunder ihre nächste Heimspiele austragen, nachgeholt werden.

"Das ist alles richtig eng. Es geht jetzt darum, fleißig weiter zu punkten", sagt Trainer Christian Preußer gegenüber Vereinsmedien vor dem Duell. Seine U23 steht erst bei zwei Saisonsiegen, nur einer davon gelang in den letzten sieben Spielen. Doch zuletzt blieben die Borussen dreimal am Stück ohne Niederlage. Darauf will Preußer aufbauen: "Wir haben jetzt eine Mini-Serie gestartet. Aber es gibt noch viel zu arbeiten."

Auch beim Gegner aus Duisburg läuft es derzeit nicht wirklich rund. Die Zebras verloren vier der vergangenen fünf Spiele. Preußer hält den Gegner für "die zweikampfintensivste Mannschaft der Liga" und erklärt seinen Matchplan: "Es wird richtig zur Sache gehen und darauf müssen wir uns einlassen. Offensiv müssen wir wieder mutiger sein und uns mehr Chancen erspielen als in Halle."

Allerdings drohen dem 38-Jährigen wichtige Stützen wegzubrechen. Antonios Papadopoulos und Soumaila Coulibaly könnten Vereinsangaben zufolge im Profikader beim wichtigen Spiel gegen Union Berlin (17.30 Uhr) gebraucht werden.

Und die Einsätze von Franz Pfanne und Michael Eberwein stehen auf der Kippe. Offensivmann Eberwein fehlte schon gegen Halle verletzt, Kapitän Pfanne kam angeschlagen aus Sachsen-Anhalt zurück. Das Duo gehört zu den ältesten und erfahrensten Spielern im Kader. Ob Eberwein und Pfanne rechtzeitig fit werden, wird sich kurzfristig entscheiden.