Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen erkämpfte sich gegen Dynamo Dresden in Unterzahl ein 1:1-Remis. Es gab jedoch auch eine bittere Nachricht nach dem Spiel.

100 Pflichtspiele, 68 Tore – diese beeindruckende Bilanz kann Simon Engelmann im Trikot von Rot-Weiss Essen vorweisen. 2020 wechselte er vom damaligen Regionalliga-Meister SV Rödinghausen an die Hafenstraße und wurde in den folgenden zwei Spielzeiten bei RWE jeweils Torschützenkönig. Am Aufstieg in die 3. Liga im Mai 2022 hatte der Sturmroutinier einen großen Anteil. Auch in der neuen Spielklasse ist der 33-Jährige mit vier Toren und drei Vorlagen der Top-Scorer der Essener.

Neben seiner sportlichen Qualität war Engelmann in seiner Zeit bei den Rot-Weissen bisher nie verletzt und stand in allen 89 Liga-Spielen seit seinem Wechsel auf dem Platz. Diese Statistik endete am Samstagnachmittag. Beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden konnte der Mittelstürmer verletzungsbedingt nicht mitwirken. Am Mittwoch musste er das Training abbrechen und konnte die Einheiten am Donnerstag und Freitag nicht mitmachen.





Eine Ausfallzeit war vor der Partie noch nicht bekannt. Nach dem Spiel – Essen und Dresden trennten sich 1:1 – gab es dann eine genaue Angabe über die Diagnose. Er hat sich die Sehne unter dem Fuß angerissen. Engelmann humpelte mit Krücken durch die Katakomben. Auf RevierSport-Nachfrage erklärte der Torjäger: "Ich brauche mehrere Wochen Pause. In diesem Jahr werde ich leider nicht mehr spielen können."

Auch Cheftrainer Christoph Dabrowski gab anschließend Auskunft über die Verletzung des Stürmers: "Engel hat im Training eine Situation gehabt, wo er sich einen Sehnenanriss unten im Fuß zugezogen hat. Er hat einen stabilen Schuh bekommen, der den Fuß ruhigstellt und wird in den nächsten Wochen ausfallen. Er wird erst wieder zur Verfügung stehen, wenn wir die Wintervorbereitung aufnehmen."

Das ist natürlich eine bittere Nachricht für alle RWE-Fans. Isaiah Young und Ron Berlinski haben gegen Dresden zwar ein starkes Spiel gemacht, aber mit seiner Erfahrung und Cleverness vor dem Tor ist der Routinier nicht eins zu eins zu ersetzen.