3. Liga: So geht RWE ins Traditionsduell gegen Dynamo Dresden

Der mit Spannung erwartete Aufstellungsbogen ist da. RWE trifft in der 3. Liga auf Dynamo Dresden und musste da zuletzt um Goalgetter Simon Engelmann bangen.

Der 12. Spieltag der 3. Liga hat ein ganz besonderes Schmankerl für Fußballfans aus ganz Deutschland parat: Rot-Weiss Essen empfängt Dynamo Dresden. Ein volles Stadion ist zu erwarten, die Bergeborbecker sind nach dem ersten Auswärtserfolg am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg II hoffnungsvoll, auch gegen den Tabellenvierten etwas mitzunehmen.

Das sind die Aufstellungen: RWE: Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Tarnat, Rother - Young, Götze, Kefkir - Berlinski Bank: Wienand - Fandrich, Holzweiler, Wollschläger, Kourouma, Krasniqi, Ennali, Plechaty, Loubongo-M’Boungou, Young. Dresden: Drljaca - Akoto, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - Kulke, Will - Gogia, Weihrauch, A. Arslan - Kutschke Bank: Heeger - Park, Borkowski, Melichenko, Kade, Lewald, Schäffler, Batista Meier, Ehlers.

Wenngleich die Fans um den Einsatz ihres Torjägers Simon Engelmann zuletzt bangen mussten. Er hatte am Donnerstag nicht am Training teilgenommen und konnte auch die Abschlusseinheit am Freitag nicht gemeinsam mit der Mannschaft absolvieren.

Doch nun herrscht Klarheit: Engelmann muss tatsächlich passen. Für ihn wird Ron Berlinski im Sturmzentrum agieren, Isaiah Young kehrt auf seiner Außenposition in die Startelf zurück. Für den verletzten Bastians rückt Felix Herzenbruch auf die Außenbahn in der Viererkette. Dafür sind dann auch Kevin Holzweiler und Erolind Krasniqi in den Spieltagskader zurückgekehrt.

Michel Niemeyer, Meiko Sponsel, Thomas Eisfeld, Moritz Römling, Cedric Harenbrock und Sascha Voelcke werden ebenfalls allesamt nicht mitwirken können. Für Niemeyer und Eisfeld ist sogar ein weiterer Einsatz im Jahr 2022 ausgeschlossen.