RWE: Auch gegen Dresden fallen sieben Spieler aus - jetzt auch Bastians

Rot-Weiss Essen trifft am Samstag (14 Uhr) auf Dynamo Dresden. Vor vollem Haus muss RWE auf sieben Spieler verzichten.

Rot-Weiss Essen musste bereits beim Auswärtssieg beim SC Freiburg II (3:0) auf sieben Akteure verzichten. Und auch vor dem Drittliga-Heimspiel am Samstag gegen Dynamo Dresden fallen sieben Akteure aus.

Zwar kommt Erolind Krasniqi zurück nach seiner Krankheit, dafür muss Trainer Christoph Dabrowski auf Felix Bastians verzichten. Nach einer Zahn-OP wurde nun ein Eingriff am Montag nötig, der mit Antibiotikum behandelt werden muss, daher steht der Routinier nicht zur Verfügung.

Michel Niemeyer, Meiko Sponsel, Thomas Eisfeld, Moritz Römling, Cedric Harenbrock, Sascha Voelcke und Felix Bastians fallen gegen Dresden aus.

Wie Dabrowski auf den Ausfall reagiert, steht noch nicht fest. Entweder mit der direkten Ersatzmaßnahme, Felix Herzenbruch dorthin zu beordern oder Oguzhan Kefkir zurückzuziehen. Es gibt aber auch die Option "mit einer Dreierkette zu spielen", wie der Ex-Profi verriet.

Auf jeden Fall wird eine Stelle frei, es gibt aber mehr als einen Spieler, der mit den Hufen scharrt. Das gefällt Dabrowski, denn mit Blick auf die Bank von Freiburg fiel auf: Mit Clemens Fandrich, Isaiah Young oder Lawrence Ennali kam viel Qualität im Laufe des Spiel herein.

So könnte RWE Spielen Golz - Wiegel, Heber, Rios-Alonso, Kefkir - Rother, Tarnat - Berlinski, Götze, Young - Engelmann

Dabrowski: "Da sind einige Jungs bei, die die Berechtigung haben, in der ersten Elf zu stehen. Clemens oder Isi, bei dem ich das Gefühl hab, dass er auf dem richtigen Weg ist, sein Kopf ist frei. Auch Lawrence, der sich in Freiburg mit einem Tor belohnt hat, auch Mustafa Kourouma oder Luca Wollschläger, die versuchen zu attackieren."

Was dem gesamten Kader nur helfen kann, denn so bleibt der Druck hoch, seinen Platz zu verteidigen. Und Leistungen zu zeigen wie in Freiburg, schließlich sind die Essener weiter gefordert zu punkten, das weiß auch der Trainer: "Wir haben eine Konstellation, wo weiter jeder Punkt zählt. Aber nach den letzten Partien weiß die Mannschaft nun, dass sie auch gegen jeden Gegner bestehen kann, dass sie Spiele gewinnen kann."

Auch gegen Spitzenmannschaften wie den 1. FC Saarbücken. Oder eben gegen Dresden am Samstag, auch wenn Dabrowski erklärt, dass "Dynamo einen der besten Kader der Liga hat. Sie sind flexibel, spielstark mit vielen Akteuren, die schon ein gewisses Niveau haben. Aber wir wollen mit der Wucht der Fans zeigen, dass wir da weitermachen können, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich freue mich extrem auf die Partie."