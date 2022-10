Mit einer Dreierkette und einer Doppelspitze hat der MSV Duisburg sein Heimspiel gegen Halle (1:0) gewonnen. Das neue System funktionierte. Torsten Ziegner erklärte warum.

Für Torsten Ziegner sowie MSV-Sportdirektor Ralf Heskamp war die Partie am Samstag eine ganz besondere, denn beide trafen auf den ehemaligen Arbeitgeber. Ziegner stand von 2018 bis 2020 beim HFC in der Verantwortung, während Heskamp erst im April dieses Jahres nach Duisburg wechselte.

Für 90 Minuten musste die Freundschaft zu einigen alten Weggefährten ruhen. Am Ende konnte Torsten Ziegner einmal tief durchatmen. Seine Mannschaft hat die Niederlagenserie erfolgreich gestoppt und mit dem 1:0-Heimsieg für einen harmonischen Nachmittag in der Schauinsland-Reisen-Arena gesorgt. Die Fans, die am Freitag in Oberhausen noch ihren Unmut äußerten, feierten ihre Mannschaft noch weit nach Abpfiff.

Ein Grund, der am 10. Spieltag für die Punkte zwölf bis 14 sorgte, war die Systemumstellung auf eine Dreierkette. Zudem lief neben dem enorm auffälligen Aziz Bouhaddouz mit Philipp König ein zweiter Stürmer von Beginn an auf. Es war sein Startelfdebüt, das beinahe noch mit einem Tor gekrönt worden wäre. „Beide können die Bälle verlangen, gut festmachen und sich gegenseitig helfen“, äußerte sich Ziegner zu seiner aufgegangenen Idee. Das Mittelfeld, dem Kapitän Moritz Stoppelkamp nach überstandener Oberschenkelverletzung erst für die letzten 23 Minuten angehörte, sammelte die Bälle immer wieder vorbildlich ein und fütterte die Angreifer im Strafraum.

Das System birgt natürlich auch Gefahren bei Kontern. Aber es hat insgesamt gut funktioniert. Torsten Ziegner.

Marvin Ajani und Baran Mogultay machten über die Außen sehr viel Tempo. Auch Spielmacher Kolja Pusch, der unter Ziegner zuletzt nicht den besten Stand hatte, überzeugte mit seinem Assist. Marlon Frey agierte als Verteiler in Zusammenarbeit mit Abräumer und Matchwinner Marvin Bakalorz. Die Dreierkette bildeten Niklas Kölle, Sebastian Mai und Joshua Bitter. „Das System birgt natürlich auch Gefahren bei Kontern. Aber es hat insgesamt gut funktioniert“, lobte Ziegner.

Angesprochen fühlen durfte sich mit diesen Worten unter anderem Bitter. Der Rechtsverteidiger verließ den Platz nach 82 Minuten mit einem bandagierten Knie. Der Sommerneuzugang gab jedoch schnell Entwarnung. „Es tut ein bisschen weh, ist aber wohl nicht allzu schlimm. Wenn man sich voll reinhaut, dann bleibt das eine oder andere Wehwehchen nicht aus.“

Mit der Umstellung kam der 25-Jährige sehr gut zurecht. „Wir haben es in der Vorbereitung schon gespielt. Von daher war es kein völliges Neuland. Es hat super geklappt. Basti (Sebastian Mai; Anm. d. Red.) gibt einem ein gutes Gefühl. Es war eine geschlossene Leistung der ganzen Truppe“, lobte Bitter.