Sascha Mölders: Ex-Profi führt Torschützenliste in der Oberliga an

Sascha Mölders ist einfach ein Stürmer-Phänomen: Egal, in welcher Liga, der Essener Junge macht überall seine Buden. Das stellt er auch in dieser Saison unter Beweis.

Einst wurde er Bezirksliga-Torschützenkönig im Trikot von Wacker Bergeborbeck und später schoss er auch die Oberliga, als Stürmer der Zweitvertretung des MSV Duisburg, in Grund und Boden. Dann zeigte er auch seine Torjäger-Qualitäten im Profifußball. Nun knipst er wieder bei den Amateuren, in der Oberliga, der Bayern-Liga Staffel Süd.

Der Rede ist von Sascha Mölders. Der 37-jährige gebürtige Essener steht seit dem 1. Juli 2022 beim TSV Landsberg unter Vertrag. "Landsberg hat ein Konzept, das mir gefällt. Ich denke, dass ich mit meiner langjährigen Erfahrung auch aus höheren Ligen auch mit meinen 37 Jahren durchaus helfen kann", sagte Mölders vor seinem Engagement beim TSV. Und sollte diesen Worten Taten folgen lassen.

Sascha Mölders stand von Januar 2016 bis Januar 2021 beim TSV 1860 München unter Vertrag und bestritt 212 Pflichtspiele (82 Tore, 52 Vorlagen). Der gebürtige Essener spielte auch schon für den FC Augsburg II (6 Spiele, 7 Tore), FC Augsburg (98, 20), Rot-Weiss Essen (55, 42), MSV Duisburg (12, 0), MSV Duisburg II (49, 39), FSV Frankfurt (49, 18), Schwarz-Weiß Essen (38, 9), Sonnenhof Großaspach (13, 5) und aktuell TSV Landsberg (12, 15).

Denn es läuft für den 103-maligen Bundesligastürmer (18 Tore) in der 5. Liga. Für Landsberg schoss Mölders in zwölf Einsätzen 15 Buden und führt die Torschützenliste in der Bayern-Liga Süd an.

Aktuell sind Mölders und seine Frau in der RTL-Trash-TV-Show "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Auch an diesem Mittwoch (21. September) wieder ab 20.15 Uhr bei RTL. Zehn Folgen gibt es in der Summe, das Sieger-Pärchen bekommt 50.000 Euro.