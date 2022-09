3. Liga: Dieser Klub plant einen Sonderzug nach Essen

Am 29. Oktober kommt der FSV Zwickau zu Rot-Weiss Essen. Die Fans der Sachsen wollen sich mit einigen hundert Leuten ins Ruhrgebiet begeben.

Das letzte Pflichtspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem FSV Zwickau stammt aus der Saison 1996/1997. RWE unterlag in beiden Partien mit 1:2. Damals kamen lediglich 3341 Zuschauer zur Partie im Georg-Melches-Stadion.

Am 29. Oktober 2022 kommt es nach rund 25 Jahren wieder zum Duell RWE gegen FSV. Und es werden mit Sicherheit wieder an die 15.000 Fans an der Hafenstraße vor Ort sein. Die Fans der Sachsen wollen diesen Anlass würdigen und planen eine Motto-Sonderzug-Fahrt - "Wir machen nüber!" Mit diesem Slogan werben die Zwickau-Anhänger für den 500 Anhänger starken Sonderzug ins Ruhrgebiet.

Das letzte Spiel zwischen RWE und FSV - 17. Mai 1997: Rot-Weiss Essen: Kurth - Tomas, K. Zedi (46. Milanko), Matysik, Margref (32. Holick) - Scharpenberg - Schürmann, Helmig, Milne - Klein, Vier. Trainer: Dieter Brei. FSV Zwickau: Hoffmeister - Günther, Härtel (86. Barylla), S. Menze, Jasarevic, Keller, Pilz (59. D. Menze), Seiffert, Lense, Wieland (83. Groth). Trainer: Joachim Streich. Schiedsrichter: Wolfgang Friedrichs. Tore: 1:0 Klein (57.), 1:1 S. Menze (61.), 1:2 D. Menze (65.) Zuschauer: 3.341

500 Kilometer sind dann auf Schienen zurückzulegen. Die Abfahrt aus Zwickau ist für etwa 5 Uhr geplant. Eine Fahrkarte kostet 79 Euro. Bleibt abzuwarten, wie viele Zwickauer letztendlich am Samstag, 29. Oktober, im Stadion an der Hafenstraße vor Ort sein werden.

Zwei Wochen vorher, am 15. Oktober, darf auf jeden Fall mit einem Gäste-Rekord in Essen gerechnet werden. Dann dann kommt Dynamo Dresden zu RWE und dürfte von mehr als den bisher 1000 Fans des 1. FC Saarbrücken in die zehntgrößte Stadt, Essen, der Bundesrepublik begleitet werden.