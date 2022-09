3. Liga: Nächster RWE-Auswärtsgegner muss auf Leistungsträger verzichten

Wehen Wiesbaden hat nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage wieder eine Partie verloren. Zudem müssen die Hessen in den nächsten Wochen auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Mit 0:1 unterlag der SV Wehen Wiesbaden vor 7000 Zuschauern dem SV Waldhof in Mannheim. Es war die erste Niederlage für die Hessen nach zuletzt einer Serie von sechs Spielen ohne Pleite.

"Wir haben die erste Halbzeit dominiert und uns Chancen erspielt, diese aber nicht nutzen können. Im zweiten Abschnitt war dann Waldhof Mannheim die bessere Mannschaft. Ich denke, dass am Ende ein Remis gerecht gewesen wäre", bilanzierte SVWW-Trainer Markus Kauczinski.





Weiter geht es für Kauczinskis Schützlinge mit einem Testspiel. Der SV Wehen Wiesbaden hat für die kommende Länderspielpause einen Test mit dem SV Darmstadt 98 vereinbart. Die Partie gegen den Zweitligisten wird am Donnerstag, 22. September, um 13 Uhr auf dem Halberg angestoßen. Der Eintritt ist frei. Am 2. Oktober (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt dann Rot-Weiss Essen zum Gastspiel.

Der Ticketvorverkauf für das nächste Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden ist gestartet. Dabei haben zunächst alle Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder die Möglichkeit, sich vor dem Start des freien Vorverkaufs beliebig viele Tickets für das Premierenduell des SVWW gegen Rot-Weiss Essen (Sonntag, 2. Oktober, 14 Uhr) in der BRITA-Arena zu sichern. Hierfür kann bis zum kommenden Montag (19. September) die Eventim-Tickethotline oder der Ticketshop des SVWW genutzt werden.

Auf einen wichtigen Stammspieler wird der SV Wehen Wiesbaden dann gegen RWE verzichten müssen. Thijmen Goppel hat sich nämlich einen Außenmeniskusriss zugezogen und wurde bereits operiert. Er fehlte auch schon beim 0:1 in Mannheim.

Der 25-jährige Niederländer bestritt bislang in dieser Saison acht Partien, in denen er immer von Beginn an auf dem Platz stand, erzielte ein Tor und bereitete fünf weitere Treffer vor. Nun wird der Rechtsverteidiger wochenlang ausfallen.