3. Liga: RWE-Gegner Saarbrücken verpflichtet neuen Manager

Der 1. FC Saarbrücken, kommender Gegner von Rot-Weiss Essen, professionalisiert sich weiter und hat einen neuen Manager eingestellt.

Beim 1. FC Saarbrücken hat es vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen am kommenden Montag (19 Uhr) eine Personalveränderung gegeben. Mit Rüdiger Ziehl hat der noch ungeschlagene Tabellendritte einen neuen Manager verpflichtet. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 44-Jährige soll Trainer Uwe Koschinat und Sportdirektor Jürgen Luginger unterstützen.

"Wir sind aktuell auf einem sehr guten Weg und wollen uns breiter aufstellen, um die kommenden Herausforderungen auf dem Weg nach oben meistern zu können", lässt sich Präsident Hartmut Ostermann in einer Mitteilung zitieren. "Die Verpflichtung eines anerkannten Fußball-Fachmanns wie Rüdiger Ziehl ist der nächste Baustein in unserer Professionalisierungsstrategie für eine erfolgreiche Zukunft."

Für Ex-Profi Ziehl ist die 3. Liga kein Neuland. In der vergangenen Saison coachte er den damaligen Aufsteiger TSV Havelse, konnte den Wiederabstieg jedoch nicht abwenden. Zuvor stand Ziehl für acht Jahre beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Dort war er als Co- und später als Cheftrainer der zweiten Mannschaft tätig.





Jetzt soll Ziehl den Saarbrückern zum Sprung in die 2. Bundesliga verhelfen. Präsident Ostermann: "Er wird unseren Trainer Uwe Koschinat intensiv darin unterstützen, unsere sportliche Zielsetzung in einem überschaubaren Zeitrahmen zu erreichen und gemeinsam im Teamwork mit Sportdirektor Jürgen Luginger die aus sportlicher Sicht dazu notwendigen Maßnahmen umsetzen."

16 Punkte haben die Saarländer an den ersten acht Spieltagen bereits eingefahren - zehn Zähler mehr als Rot-Weiss Essen. Und zuletzt wurde Bayreuth mit 6:0 vom Platz geschlossen. Es wartet also eine unangenehme Aufgabe auf RWE, wenn der 1. FC am Montag mit seinem neuen Manager Ziehl nach Bergeborbeck kommt.