Rot-Weiss Essen - Video: Die knappe RWE-Pleite beim VfL Osnabrück

Rot-Weiss Essen hat am vergangenen Freitag mit 0:1 beim VfL Osnabrück verloren. Die Zusammenfassung der Partie im Video.

Es war eine knappe Niederlage, doch das half Rot-Weiss Essen am Ende auch nicht. Das Freitagsspiel beim VfL Osnabrück verlor RWE mit 0:1, es war das siebte Sieglos-Spiel am achten Spieltag. Osnabrücks Ba-Muaka Simakala hatte nach 35 Minuten das Tor des Tages erzielt. Seinen Treffer und die weiteren Höhepunkte der Partie sehen Sie hier in der Video-Zusammenfassung.





Die Statistik zum Spiel:

VfL Osnabrück: Kühn - Traore (74. Rorig), Beermann, Gyamfi, Kleinhansl - Köhler, Kunze (86. Chato), Tesche - Niemann (86. Putaro), Simakala (73. Heider), Higl (73. Oduah).

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel (55. Kefkir), Heber, Rios Alonso (81. Römling), Bastians - Fandrich (71. Berlinski), Tarnat (81. Harenbrock) - Young, Götze, Ennali (71. Wollschläger) - Engelmann.

Schiedsrichter: Martin Speckner

Tor: 1:0 Simakala (35.).

Gelbe Karten: Berlinski - Simakala, Putaro.

Zuschauer: 15.203