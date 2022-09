MSV Duisburg: Das sagt Mai vor dem Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub

Besonderes Spiel für Sebastian Mai: Der Abwehrchef des MSV Duisburg trifft mit den Zebras am Sonntag auf seinen Ex-Klub Dynamo Dresden.

Auf Sebastian Mai wartet am kommenden Sonntag ein ganz besonderes Spiel. Mit dem MSV Duisburg trifft der Abwehrchef der Zebras auf Dynamo Dresden, seinem Ex-Klub und dem Verein seiner Heimatstadt. Im Bild-Interview hat der 28-Jährige, der beim MSV für zwei Jahre unterschrieben hat, über das Treffen mit seiner alten Liebe gesprochen.

„Ich werde immer mit einem Auge nach Dresden schielen. Der Verein hat einen großen Platz in meinem Leben. Ich bin seit Jahren Mitglied, war Kapitän der Aufstiegsmannschaft. So etwas werde ich nie vergessen“, sagt Mai, der gleichzeitig zugegeben hat, dass es ihm im Sommer schwer gefallen sei, loszulassen. „Wie wir auseinander gegangen sind, war Scheiße. Aber das hat ja nichts mit dem Verein zu tun, sondern mit den handelnden Personen.“

2020 war Mai aus Halle zu seinem Jugendklub zurückgekehrt und hatte mit 25 Einsätzen (ein Tor) im Aufstiegsjahr auch einen nicht unerheblichen Anteil an der direkten Zweitliga-Rückkehr. Dort kam er immerhin auf 16 Einsätze (ein Tor), ehe er den Verein nach dem Abstieg verlassen musste.

Die handelnden Personen beim MSV, vor allem Trainer Torsten Ziegner, setzen voll und ganz auf den 1,95m-Hünen. Beim bisher erfolgreichen Saisonstart aus Duisburger Sicht hat Mai noch keine einzige Sekunde auf dem Feld verpasst. „Der Umgang war vom ersten Tag an respektvoll. Jeder hat mir das Gefühl gegeben: Junge, du bist einer von uns und wirst gebraucht. Ich kann hier endlich wieder sein, wie ich bin: geradeaus und direkt“, berichtet Mai bei der Bild weiter.

Zumal die Fans von der Emotionalität her ähnlich seien wie die Anhänger des MSV, was aber zu ihm passen würde: „Duisburg ist halt kein Verein wie Uerdingen, wo du mit 35 hingegangen bist, um noch mal ordentlich Kohle zu verdienen. Die Fans wollen hier sehen, dass du für den Sport arbeitest und lebst.“

Einen Favoriten für den kommenden Sonntag sieht Mai derweil nicht. Zwar habe der Verein mit Gogia und Hauptmann zwei „absolute Top-Leute“ geholt, aber: „Wir haben in dieser Saison auch schon einen guten Eindruck hinterlassen. Klar, Dresden hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen. Aber überzeugend waren die Siege nicht. Wenn du in der Liga bestehen willst, musst du auch spielerisch besser sein.“