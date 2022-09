MSV Duisburg: Fan-Auseinandersetzungen mit Polizei - Klub bittet um Mithilfe

Nach dem Auswärtsspiel des MSV Duisburg beim TSV 1860 München kam es zu Zusammenstößen zwischen Fans und Polizei. Jetzt bitten die Zebras um Mithilfe.

Nach Auseinandersetzungen zwischen Fans des MSV Duisburg und der Polizei im Rahmen des Drittliga-Spiels bei 1860 München (1:4) am vergangenen Sonntag wenden sich die Zebras an ihre Anhänger und bitten um Mithilfe.

"Wer kann uns Fotos oder (Handy-)Videoaufnahmen zur Verfügung stellen, damit wir eine Chance haben, das Geschehen zu beurteilen und die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes zu prüfen?", schrieben sie in einer Mitteilung am Mittwoch. Entsprechendes Material kann per Mail oder wetransfer.com an christian.dorscheid@msv-duisburg.de gesendet werden.





Hintergrund: Beim Auslass aus dem Stadion an der Grünwalder Straße sei es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Fans gekommen. Dabei kam es Vereinsangaben zufolge zu mehreren leicht verletzten Fans und einigen Verhaftungen. Dieser Vorfall habe den "abgesehen vom Ergebnis schönen Fußball-Nachmittag extrem überschattet", schrieben die Duisburger.