Schalke: U19-Abgang und U-Nationalspieler hat neuen Verein gefunden

Ein Talent hat gut zwei Monate nach dem Vertragsende im Nachwuchs des FC Schalke 04 einen neuen Verein gefunden.

Seit seinem Vertragsende bei der U19 des FC Schalke 04 am Ende der Vorsaison war Juan Cabrera vereinslos, jetzt hat das 19-jährige Talent einen neuen Klub gefunden. Cabrera wechselt zum FC Ingolstadt, ist bei den Schanzern aber zunächst wohl in der zweiten Mannschaft eingeplant. Das Portal transfermarkt.de listet ihn im Kader der Reserve, die in der fünftklassigen Bayernliga unterwegs ist.

"Ich bin froh, hier zu sein und freue mich auf dieses neue Kapitel", schrieb der offensive Mittelfeldspieler zu einem Foto auf Instagram, das ihn vor dem Stadion der Ingolstädter zeigt. Ein weiterer Beitrag zeigt mehrere Bilder aus Schalker Zeiten. "Danke für sechs Jahre @S04", heißt es dazu.

Schalke U19: Abgang Juan Cabrera ist Junioren-Nationalspieler

Der gebürtige Uruguayer verbrachte die vergangenen sechs Jahre in der Schalker Knappenschmiede. In den letzten beiden Saisons gehörte er zum Kader der U19 und bestritt 26 Spiele unter Trainer Norbert Elgert (neun Tore, eine Vorlage). Anders als einige weitere Talente rückte Cabrera im Sommer nicht in die U23 auf.

Darüber hinaus spielte Cabrera zweimal für die deutsche U19-Nationalmannschaft, ehe er in diesem Sommer zwei Einsätze für die U20-Auswahl von Uruguay im Einsatz war. Mit Evan Rotundo hatte am Dienstag ein weiterer Schalker U19-Abgang einen neuen Verein gefunden. Ihn zieht es zum KRC Genk, ebenfalls in die zweite Mannschaft. Damit ist einzig Jordy Mfundu aus der letztjährigen U19 der Königsblauen noch ohne Klub.