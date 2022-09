3. Liga: Trainer giften sich bei 2:2-Remis im Spitzenspiel an

Am Montagabend wurde der 7. Spieltag der 3. Liga mit einem Spitzenspiel beendet. Saarbrücken und Wehen Wiesbaden trennten sich 2:2-Remis. Die Trainer gerieten aneinander.

Schon nach rund zehn Minuten kam es im Spitzenspiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Wehen Wiesbaden zu einem heftigen Wortgefecht zwischen den beiden Trainern Uwe Koschinat und Markus Kauczinski.

Was war passiert? In der 7. Minute wurde Saabrückens Richard Neudecker von Wehens Verteidiger Max Reinthaler von den Beinen geholt. Danach reagierte zunächst Koschinat erzürnt in Richtung Reinthaler und als dies Kauczinski sah, nahm er sich seinen Trainerkollegen zu Brust.

Es ist mir reichlich egal, was Markus Kauczinski in der Situation über mein Verhalten denkt. Was ihm gefällt und was nicht, spielt eine untergeordnete Rolle. Dass er 30 Meter Anlauf nimmt und rüber gelaufen kommt, muss er für sich selbst bewerten. Uwe Koschinat

"Das war ein Foul, dann schreit er meinen Spieler an. Er soll seine eigenen Spieler anschreien, damit hat er genug zu tun. Meine lässt er in Ruhe", erklärte SVWW-Coach Kauczinski im Nachgang bei "MagentaSport", was ihm so sauer aufstieß. gebracht hatte.

FCS-Trainer Koschinat schilderte seine Sicht der Dinge: "Es ist mir reichlich egal, was Markus Kauczinski in der Situation über mein Verhalten denkt. Was ihm gefällt und was nicht, spielt eine untergeordnete Rolle. Dass er 30 Meter Anlauf nimmt und rüber gelaufen kommt, muss er für sich selbst bewerten." Warum er sich Reinthaler packte und zur Rede stellte, erklärte Koschinat: "Er nimmt 40 Meter Anlauf und ist sehr, sehr aggressiv in der Situation. Das war nah an einer schweren Verletzung meines Spielers."

Nach dem Spiel, auf der Pressenkonferenz, konnten beide Trainer wieder über die Situation aus der 7. Spielminute lachen. "Natürlich ist das jetzt für mich geklärt. Das sind Emotionen, die zum Spiel dazugehören", sagte Koschinat und witzelte: "Die Wahrheit ist, dass Markus vor dem Spiel meinte, er könne die 30 Meter unter 4 Sekunden laufen. Ich habe gesagt: 'Niemals'. Dann kam er und hat es doch geschafft."

Kauczinski war auf der PK auch wieder für Späße zu haben. Er meinte: "Das stimmt, was Uwe sagt. Es waren aber nur 28 Meter. Im Ernst: Ich habe da nichts zu suchen, er hat mit meinem Spieler gesprochen – beides muss nicht sein."