Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat die Rote Laterne an Erzgebirge Aue abgegeben. José-Enrique Ríos Alonso war der gefeierte Matchwinner gegen die Veilchen.

Viele Fans werden sich beim Blick auf den Aufstellungsbogen gewundert haben, als bei Rot-Weiss Essen auf einmal José-Enrique Ríos Alonso in der Startelf gegen Erzgebirge Aue auftauchte. Bislang wurde der talentierte Innenverteidiger in dieser Drittliga-Saison nur in der Schlussphase beim 1:1-Remis in Bayreuth eingewechselt. Nun bekam Ríos Alonso das Vertrauen von seinem Trainer und so viel vorweg: Christoph Dabrowski sollte seine Entscheidung nicht bereuen – ganz im Gegenteil.

Defensiv zeigte der kopfballstarke 22-Jährige eine konzentrierte Leistung und offensiv avancierte er mit seinem Treffer zum 2:1 in der 63. Minute zum umjubelten Matchwinner an der Essener Hafenstraße. Nach einer Flanke von Felix Götze und einem abgefälschten Schuss von Torjäger Simon Engelmann stand Ríos Alonso goldrichtig und staubte in Stürmermanier ab.





Entsprechend gut gelaunt kam der gebürtige Stuttgarter unmittelbar nach dem Schlusspfiff zum vereinbarten Interview. "Der Trainer hat mir die Chance gegeben und ich denke, dass ich sie gut genutzt habe. Am Mittwoch oder Donnerstag wurde mir signalisiert, dass ich wohl von Beginn an spielen werde. Bei meinem Tor stand ich richtig und habe den Ball mit links irgendwie über die Linie gedrückt. Wir waren insgesamt der verdiente Sieger. Die Unterstützung war wieder einmal unglaublich. Was die Fans bislang in dieser Saison leisten, ist überragend. Da kann man nur applaudieren."

RWE-Coach Dabrowski erklärte auf der anschließenden Pressekonferenz, warum er sich für Ríos Alonso in der Startelf entschieden hatte. "Ich glaube vor zwei, drei Tagen saß ich zuhause bei einem Glas Wein und da kam mir die Idee", erklärte der 44-Jährige schmunzelnd und führte aus: "Alonso trainiert seit Wochen mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus. Ich bin total überzeugt, dass das Leben einen immer wieder belohnt, wenn man hart arbeitet. Deswegen freue ich mich riesig für ihn, dass er sich nicht nur mit einem extrem robusten Auftritt und Zweikampfstärke belohnt hat, sondern darüber hinaus den Siegtreffer erzielt hat. Das war eine überragende Leistung und sehr vorbildlich."

Eine Sache ist klar: José-Enrique Ríos Alonso wird demnächst wieder häufiger in der Startelf von Rot-Weiss Essen zu finden sein.