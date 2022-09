MSV: 1860 München stellt sich auf „knüppelhartes, körperliches Spiel“ ein

Spitzenreiter 1860 München empfängt den MSV Duisburg am siebten Spieltag der 3. Liga. Trainer Michael Köllner lobt die Gäste und erwartet einen harten Kampf.

Der MSV Duisburg muss am siebten Spieltag der 3. Liga die weite Reise nach München antreten. Am Samstag (3. September, 14 Uhr) ist das Team von Torsten Ziegner zu Gast an der Grünwalder Straße bei Tabellenführer 1860 München.

Die „Sechziger“ sind neben dem 1. FC Saarbrücken das einzige Team, das noch ungeschlagen ist und haben einen Punkt Vorsprung auf den Aufsteiger SV Elversberg. Nach einem makellosen Saisonstart mit fünf Siegen in Folge kam die Elf von Micheal Köllner am vergangenen Spieltag allerdings nicht über ein 1:1 bei Viktoria Köln hinaus. Die Viktoria hatte den Spitzenreiter sogar am Rande einer Niederlage, ehe Jesper Verlaat in der 86. Minute ausglich.

Köllner lobt „Mega-Start vom MSV Duisburg“

1860-Trainer Köllner konnte die Duisburger in der vergangenen Spielzeit mit 3:2 und auswärts sogar mit 6:0 schlagen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie war er sich dennoch sicher, dass dieses Jahr eine ganz andere Aufgabe auf sein Team wartet. „Das Spiel gegen Oldenburg hätten sie ja gewinnen können oder vielleicht sogar müssen hinten raus. Dann wären sie jetzt Dritter und wir hätten ein absolutes Mega-Spiel. Dann wären sie uns richtig auf die Pelle gerückt“, blickte er auf das 1:1 der Duisburger in der Vorwoche zurück. Doch auch so steht der MSV nur fünf Punkte hinter den Münchenern auf Platz sieben und ist seit fünf Partien ungeschlagen. „Das ist ein mega Start vom MSV Duisburg, das muss man einfach anerkennen.“

Im Anschluss lobte der 52-Jährige den Duisburger Kader in höchsten Tönen. „Mit Casper Jander fällt glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Mann aus. Der hat mir in den letzten Spielen sehr gut gefallen, weil er der Mannschaft eine unheimliche Statik verliehen hat“, hob er den Youngster hervor. Doch auch so habe der MSV einen „Top-Kader.“ „Sie haben gut reagiert. Nach der enttäuschenden letzten Saison haben sie ganz viel Geld in die Mannschaft investiert und durchaus namhafte Spieler an Bord geholt.“

„Es wird am Samstag richtig zur Sache gehen“

Die Duisburger stehen nach sechs Spieltagen in der Statistik der meistgeführten Zweikämpfe auf dem zweiten Platz und haben die zweitmeisten Fouls begangen. „Das bestätigt die Beobachtung, die ich so habe, dass wir uns auf ein knüppelhartes, körperliches Spiel einstellen müssen. Es wird am Samstag richtig zur Sache gehen“, ist sich Köllner sicher.

Dabei muss 1860 auf Marius Willsch verzichten. Der Außenverteidiger hat sich im Köln-Spiel Adduktorenprobleme zugezogen. Dazu fehlen Semi Balkahia, Phillipp Steinhart und Marcel Bär weiterhin verletzt. Tim Rieder sitzt gegen Duisburg das letzte Spiel seiner Rotsperre aus.