3. Liga: 123 Spiele in der 2. Bundesliga - Bayreuth legt im Angriff nach

Die Spielvereinigung Bayreuth hat gemeinsam mit Erzgebirge Aue mit jeweils drei Treffern die bisher wenigsten Tore in der 3. Liga erzielt. Das soll sich nun ändern.

Bayreuth hat auf die Sturm-Flaute - drei Tore in den ersten sechs Ligaspielen - reagiert und einen neuen Angreifer verpflichtet, einen mit sehr viel Erfahrung aus der 2. Bundesliga.

Die SpVgg Bayreuth hat sich mit Jann George verstärkt. Der neue Offensiv-Mann wechselt aus Aue ins Frankenland zum Drittliga-Aufsteiger. In der vergangenen Saison stand George sowohl für Jahn Regensburg als auch Erzgebirge Aue auf dem Platz.

George bringt viel Erfahrung aus der 2. Bundesliga mit. Insgesamt absolvierte der gebürtige Franke 123 Spiele in der 2. Bundesliga und schoss dort 22 Tore.

Bayreuths Sportgeschäftsführer Michael Born sagt: "Wegen seiner Erfahrung und seiner Verbindung zu Bayreuth sind wir uns sicher, dass Jann dazu beitragen wird, unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Mit ihm haben wir eine weitere starke Möglichkeit für unsere Offensive."

Neuer Stürmer ist ein gebürtiger Franke

Der 30-jährige George wurde in Nürnberg geboren. In seiner Heimatstadt begann er auch seine Fußball-Karriere. Beim 1. FC Nürnberg wurde er in der Jugend ausgebildet, bis er schließlich am 1. Januar 2013 von der zweiten Mannschaft der Franken zu der Reserve des TSV 1860 München wechselte. Dort stand er allerdings nur knapp vier Monate im Kader. Danach schloss er sich für zwei Jahre Greuther Fürth II an, bevor er zu Jahn Regensburg wechselte. Dort sammelte er seine erste richtige Profi-Erfahrung. Insgesamt 116 Spiele absolvierte der Offensiv-Mann für Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga, bevor er sich dann im Januar den Veilchen vom FC Erzgebirge Aue anschloss.