3. Liga: SV Elversberg vor Leihe von Bundesliga-Profi

Der SV Elversberg stellt derzeit die beste Offensive der 3. Liga - und legt trotzdem nochmal nach. Ein Bundesliga-Talent soll für ein Jahr ausgeliehen werden.

Der SV Elversberg ist fulminant in die 3. Liga gestartet. Nach sechs Spieltagen steht der Liga-Neuling auf einem direkten Aufstiegsplatz, hat das beste Torverhältnis - und verstärkt sich wohl noch einmal in der Offensive mit einem Bundesliga-Profi.

Werders Woltemade soll kommen

Nach kicker-Informationen steht Elversberg kurz vor einer Leihe von Nick Woltemade. Der 20-Jährige kommt beim Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen nicht zum Zug und soll in der 3. Liga die benötigte Spielpraxis bekommen. Am Montag habe er bereits schon beim Bremer Profi-Training gefehlt.

Von der Leihe werden sich die Werder-Verantwortlichen erhoffen, dass der großgewachsene Angreifer (1,98 Meter) endlich sein Potenzial entfaltet. In der vergangenen Zweitliga-Saison war Woltemade in Summe gerade einmal auf 42 Minuten Spielzeit hinter den Stammkräften Niclas Füllkrug und Marvin Duksch gekommen. Zu dieser Saison hat sich der SVW im Sturm mit Oliver Burke zudem namhaft verstärkt - und Woltemade damit ein deutliches Signal gegeben.

Zuletzt ist der 20-Jährige in zwei Partien für die U23 von Werder Bremen in der Regionalliga Nord zum Einsatz gekommen. Offensichtlich ein zu niedriges Liga-Niveau, als sich der Bundesligist für seinen Offensiv-Spieler wünscht. Bis 2024 steht Woltemade noch am Osterdeich unter Vertrag. Eine längere Laufzeit der Leihe ist durch einem seit dem 1. Juli in Kraft getretenen Beschluss der FIFA nicht mehr möglich.

In den vergangenen Tagen wurde über einen Wechsel zu Elversbergs Ligakonkurrent VfB Oldenburg spekuliert. Für den Spieler sei dies laut kicker aber nie ein Thema gewesen. Nun scheint es der andere Drittliga-Aufsteiger zu werden.