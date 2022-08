Rot-Weiss Essen hat nach sechs Spielen in der 3. Liga nur drei Punkte auf dem Konto. Eine Bilanz, mit der RWE und Außenstürmer Isaiah Young nicht zufrieden sein können.

Bis zum sechsten Spieltag musste Isaiah Young auf seinen Premierentreffer in der 3. Liga warten. Am Samstagnachmittag war es dann soweit. Beim Auswärtsspiel in Bayreuth erzielte der Flügelflitzer von Rot-Weiss Essen in der 55. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand und sicherte den Essenern so zumindest noch einen Punkt im Aufsteigerduell. Nach einer Vorlage von Torjäger Simon Engelmann fasste sich der 24-Jährige ein Herz und knallte den Ball mit links in die Maschen – ein sehenswertes Tor.

Abgesehen vom Ausgleich ließ die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski jedoch die nötige Konsequenz im letzten Drittel vermissen und zeigte sich nicht effektiv vor dem gegnerischen Gehäuse. Zwar freute sich Young im anschließenden RevierSport-Interview über sein erstes Saisontor, aber trotzdem war seine Laune getrübt. Klar: RWE steht nach sechs Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. "Wir wollten drei Punkte holen und sind unzufrieden! Die Mentalität und Bereitschaft waren da, alle haben viel investiert. Aber wir hätten vorne die Chancen besser verwerten müssen. Das frühe Gegentor war natürlich unnötig. Der Kopfball war super, aber er stand unglaublich frei", resümierte der US-Boy.

Ob ich richtig gut oder schlecht spiele, ich möchte immer gewinnen. Wir haben nicht gewonnen, also hat es nicht gereicht. Isaiah Young.

Auch mit seiner Leistung wirkte der Leistungsträger der vergangenen Saison im Hans-Walter-Wild-Stadion zeitweise unzufrieden. Young probierte viel und war ein Aktivposten, aber auch er hatte Probleme, gegen die robusten und zweikampfstarken Bayreuther viele Impulse zu setzen. Häufig waren die Essener Offensivspieler in direkten Duellen nur zweiter Sieger. "Meine Leistung ist egal, die Mannschaft ist wichtig. Ich versuche immer dem Team zu helfen. Ob ich richtig gut oder schlecht spiele, ich möchte immer gewinnen. Wir haben nicht gewonnen, also hat es nicht gereicht", erklärte Young.

Mit dem ersten Sieg in der Drittliga-Saison – drei Unentschieden, drei Niederlagen – soll es dann in der nächsten Woche (02. September, 19 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue klappen. Young betont, dass das Team "weiter hart arbeiten" werde, um sich schnellstmöglich mit dem ersten Dreier zu belohnen - und den letzten Tabellenplatz zu verlassen.