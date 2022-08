Bayreuth-Trainer nach RWE-Spiel "Das nervt! Das nervt wirklich"

Die Spielvereinigung Bayreuth und Rot-Weiss Essen trennten sich im Aufsteiger-Duell der 3. Liga 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber waren damit nicht ganz zufrieden.

Schon nach zwei Minuten brachte Markus Ziereis die Spielvereinigung Bayreuth gegen Rot-Weiss Essen in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit glich RWE aus und es blieb auch beim 1:1-Remis vor 3920 Zuschauern.

"Wir nehmen den Punkt natürlich mit. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben es dann verpasst das 2:0 zu machen. Wir haben einen klaren Elfer nicht bekommen und treffen die Latte. Das ist natürlich sehr ärgerlich. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass Essen auch eine gute Mannschaft hat. Das war zu wenig von uns. Wir nehmen den Punkt mit und weiter geht's", fasste Bayreuths Trainer Thomas Kleine bei "Magenta TV" zusammen.

Ich habe mich jetzt die Wochen zurückgehalten, aber jetzt reicht es. Das nervt! das nervt wirklich. Aber das können wir nicht ändern. Aus meiner Sicht sah es nach einem Handspiel aus. Wenn es nicht so war, dann entschuldige ich mich. Thomas Kleine

Doch die Elfmeterszene nach rund 30 Minuten hatte bei Kleine, der dann auch noch die Gelbe Karte sah, für zusätzlichen Ärger gesorgt. Kleine: "So wie ich es gelernt und verstanden habe, hat eine Hand oben nichts zu suchen. Ich habe mich jetzt die Wochen zurückgehalten, aber jetzt reicht es. Das nervt. Das nervt wirklich. Aber das können wir nicht ändern. Aus meiner Sicht sah es nach einem Handspiel aus. Wenn es nicht so war, dann entschuldige ich mich."

Die TV-Bilder bewiesen, dass Essens Moritz Römling den Ball nicht mit der Hand spielte. Der Ärger der Bayreuther kommt daher, dass sie in den ersten vier Spielen benachteiligt wurden. Es gab fünf Fehlentscheidungen gegen die Spielvereinigung. Sie kassierten vier Elfmeter gegen sich, die keine Strafstöße waren und ein Elfer wurden ihnen verwehrt. Das hatten die TV-Bilder jeweils im Anschluss an die Spiele ebenfalls bewiesen.

Bayreuths Torschütze Markus Ziereis, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feierte, konnte sich nach dem Spiel über seinen Führungstreffer nicht so sehr freuen. Er sagte bei "Magenta TV": "Natürlich war das Tor eine super Geschichte für mich, aber leider hat der Treffer nicht zum Sieg gereicht. Wir haben es leider in der ersten Halbzeit verpasst das zweite oder gar das dritte Tor zu erzielen. Wir hätten die Führung in dieser Phase ausbauen müssen. Umso ärgerlicher ist es, dass wir am Ende nur Unentschieden spielen."