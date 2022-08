MSV Duisburg: Ziegner über RWO-Los und Raeder-Bankplatz im Pokal

Der MSV Duisburg empfängt am Montag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) den VfB Oldenburg. Trainer Torsten Ziegner peilt mit seinem Team den vierten Dreier in Serie an.

Der MSV Duisburg schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle. Vier Spiele ohne Niederlage und davon drei Siege - macht: zehn Punkte aus den ersten fünf Saison-Begegnungen. Der MSV hat Lunte gerochen und arbeitet sich an die Spitzenplätze heran. Vor dem Montagsspiel (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) stand MSV-Trainer Torsten Ziegner den Pressevertretern zur Verfügung. Torsten Ziegner über... ... die Personallage: Rolf Feltscher, Leroy Kwadwo, Alaa Bakir und auch Marvin Knoll stehen uns weiterhin nicht zur Verfügung. Bei Feltscher und Bakir wird das auch noch bis in die Winterpause dauern, bis sie wieder ein Thema sind." ... die Tore im Niederrheinpokal des neuen Stürmers: "Benjamin Girth ist sofort bei der Mannschaft angekommen. So einen Mann haben wir gesucht und gefunden. Aber er braucht natürlich noch einige Tage, um die Abläufe zu verinnerlichen. Er ist aber bereit, wenn wir ihn brauchen. Benni ist in der Lage, von Beginn an zu spielen, kann aber auch ein paar Minuten von der Bank helfen. Mal schauen, wie wir uns am Montag entscheiden." ... den Einsatz von Vincent Müller im Pokalspiel: "Es war ein Pflichtspiel und Vincent Müller ist unsere Nummer eins, deshalb hat er auch gespielt. Lukas Raeder hat trainiert. Er und Maximilian Braune sind unsere Torhüter 2a und 2b. Wenn Vincent nicht spielen kann, müssen die beiden Jungs bereit sein." ... den zweiten Anzug: "Es war im Pokalspiel eine total wichtige Botschaft, die uns die Jungs übermittelt haben. Wir haben gesehen, dass die Jungs da sind, wenn wir sie brauchen. Es ist eine coole Situation, so eine Mannschaft zu haben. Alle haben im Pokalspiel ihre Sache sehr ordentlich gemacht." ... die Tabellensituation: "Die Liga wird immer eng bleiben. Nach zwei, drei Siegen kann es schnell nach oben, bei zwei, drei Niederlagen aber auch nach unten gehen. Ich glaube, dass es auch in dieser Saison so sein wird. Nach dem zehnten Spieltag kann man aber ein erstes Fazit ziehen." ... den kommenden Gegner: "Wir haben auch die Spiele von Oldenburg gesehen, sie haben zurecht viel Lob geerntet. Da kommt eine gute Mannschaft auf uns zu, die nach dem 1:0 über Verl in einer guten Verfassung ist. Wir kennen die Stärken der Oldenburger, aber wissen auch um unsere große Energie. Der Gegner will uns diesen Abend gerne vermiesen, dagegen wollen uns wehren und unser Spiel aufziehen." ... das Niederrheinpokal-Los Rot-Weiß Oberhausen: "Es ist natürlich ein interessantes Los, ein schönes Derby, wie alle Spiele im Niederrheinpokal. Aber noch beschäftigen wir uns nicht mit Oberhausen, sondern nur mit der Aufgabe am Montag und die heißt VfB Oldenburg."

Zur Startseite