MSV Duisburg: Euphoriewelle - "Ich bremse gar nichts und niemanden"

Der MSV Duisburg trifft am Montag auf den VfB Oldenburg. Die Zebras wollen dann vor heimischer Kulisse den vierten Liga-Sieg der laufenden Saison einfahren.

Nach 28.200 Zuschauern gegen Rot-Weiss Essen (2:2) und 9.731 Fans gegen den SC Freiburg II (3:1) erwartet der MSV Duisburg am Montagabend gegen den VfB Oldenburg wieder eine fünfstellige Kulisse.

Laut Pressesprecher Martin Haltermann werden gut 10.000 Zuschauer das Spiel zwischen dem MSV und Aufsteiger Oldenburg verfolgen. Die Duisburger rechnen mit rund 200 Gäste-Fans.

Die Fans haben wieder Bock auf den MSV. Der Saisonstart mit zehn Punkten aus fünf Begegnungen ist gelungen. Torsten Ziegner freut sich über die gute Stimmung rund um den MSV Duisburg und hofft auf eine noch größere Euphorie. "Ich bremse gar nichts und niemanden. Ich wünsche mir, dass noch mehr Duisburger infiziert werden und zu unseren Spielen ins Stadion kommen. Ich werde die Fans nicht bremsen, nur darauf hinweisen, dass jedes Spiel in dieser 3. Liga schwer ist. Die ist total verrückt. Das müssen wir ernst nehmen. Am Montag erwartet und wieder ein harter Gegner", sagt der MSV-Trainer.

Auch wenn die Oldenburger erst einen Sieg aus den bisherigen fünf Spielen geholt haben, warnt Ziegner: "Wir haben auch die Spiele von Oldenburg gesehen, sie haben zurecht viel Lob geerntet. Da kommt eine gute Mannschaft auf uns zu, die nach dem 1:0 über Verl in einer guten Verfassung ist. Wir kennen die Stärken der Oldenburger, aber wissen auch um unsere große Energie."

Der MSV dürfte zum ersten Mal in dieser Saison als klarer Favorit in die Partie gehen. Das ist auch dem Duisburger Coach bewusst. Mit dieser Favoritenrolle kann sich Ziegner gut anfreunden: "Ja, absolut, die Mannschaft wird als Favorit auftreten. Das sehen wir auch so. Die Jungs zeigen eine ansteigende Form. Wir spielen zuhause gegen einen Aufsteiger, ohne despektierlich zu klingen, sind wir da Favorit. Aber klar ist auch, dass wir nirgendwo hinfahren oder einen Gegner empfangen und denken, dass wir vielleicht einen Punkt holen. Wir wollen immer gewinnen! Am Montag wollen wir gemeinsam mit unseren Fans unsere kleine Siegesserie weiter ausbauen."