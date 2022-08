RWE: Perfekt! Mittelfeldspieler kehrt zu Ex-Klub zurück

Rot-Weiss Essen hat nach der Verpflichtung von Clemens Fandrich auch einen Spieler abgegeben. Luca Dürholtz hat die Hafenstraße bereits verlassen.

Lange haben die RWE-Fans darauf gewartet, am Freitag hat Sportdirektor Jörn Nowak dann die erste Verstärkung seit Saisonbeginn präsentiert. Clemens Fandrich hat an der Hafenstraße unterschrieben. Nach RevierSport-Informationen erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Ebenfalls bis 2024 hat Luca Dürholtz unterschrieben, jedoch bei der Spielvereinigung Elversberg. Der 28-Jährige löste seinen Vertrag, der bis zum Saisonende gültig war, in Essen auf und kehrt ins Saarland zurück. In Elversberg war Dürholtz vor seiner RWE-Zeit Mannschaftskapitän. RevierSport hatte vor wenigen Tagen bereits berichtet, dass eine Dürholtz-Rückkehr bevorsteht.

Luca Dürholtz bestritt in der RWE-Aufstiegssaison 35 Ligaspiele, erzielte drei Tore und bereitete vier weitere. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler auf 41 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen.

"Luca war mit seinen Einsatzzeiten zuletzt nicht zufrieden und ist daher mit einem Wechselwunsch auf uns zugekommen. Mit Clemens Fandrich konnten wir einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler für uns gewinnen, weshalb wir seinem Wunsch nachgekommen sind. Luca war in der letzten Saison ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und hat sehr viel zum Aufstieg beigetragen. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz für RWE und wünschen ihm für die Zukunft sportlich und privat alles Gute", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

In Elversberg freut man sich über die Rückhol-Aktion des zentralen Mittelfeldspielers. SVE-Manager Nils Ole-Book: "Wir wissen um die Qualitäten, die Luca mitbringt. Er hat in den vergangenen Jahren, in denen er für die SVE im Einsatz gewesen ist, seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Luca kennt noch einen Großteil unserer Mannschaft und unsere Spielweise, daher sind wir uns sicher, dass er uns direkt weiterhelfen wird."

Luca Dürholtz ergänzt: "Ich hatte hier in Elversberg eine sehr schöne Zeit, mir ist der Weggang damals nicht leichtgefallen. Umso mehr freue ich mich jetzt, wieder zur SVE zurückzukehren und mit dem Klub den starken Saisonstart in der 3. Liga gemeinsam fortzuführen."