Nach Pleite und Abstieg: Türkgücü verpflichtet 109-maligen Bundesligaspieler

Türkgücü München sorgt nach der finanziellen Pleite und dem Abstieg in die Regionalliga Bayern wieder für Schlagzeilen. Der Grund: Die Verpflichtung eines Deutschen Meisters.

Fünf Spiele, ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen: Der Start von Türkgücü München ist nach der Insolvenz und dem Drittliga-Abstieg in die Regionalliga Bayern misslungen. Auch die Verantwortlichen des Pleite-Klubs hatten sich wohl mehr ausgerechnet. Sie verstärken die Mannschaft nun mit einem echten Kracher: einem Spieler, der in der Fußball-Bundesliga schon die Deutsche Meisterschaft feierte.

Caiuby Francisco da Silva, kurz "Caiuby", hat nämlich einen Vertrag beim Regionalligisten aus der Bayern-Staffel unterschrieben. Der 34-jährige Angreifer war zuletzt bei AO Kavala in Griechenland aktiv und kommt mit reichlich Erfahrung in die bayerische Landeshauptstadt. Highlight der Karriere des Brasilianers war der Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg in der Saison 2008/2009. Laut Türkgücü hat der Routinier "einfach Lust zu kicken und will jungen Spielern helfen".

Diesen wird er dann einiges zu berichten haben. 109 Mal spielte der Südamerikaner in der 1. Bundesliga. Dabei erzielte er zwölf Tore und legte 16 weitere Treffer auf. Auch die 2. Bundesliga ist in seinem Lebenslauf vermerkt. Caiuby war hier 134 Mal aktiv und schoss 26 Treffer. 26 weitere Tore bereitete vor.

2009/2010 Publikumsliebling beim MSV Duisburg

In seiner Vita sind einige Vereine vermerkt. In der Saison 2009/2010 war Caiuby auch im Ruhrgebiet beim MSV Duisburg aktiv. Bei den Zebras entwickelte er sich schnell zu einem Publikumsliebling und bestritt insgesamt 33 Pflichtspiele für den MSV. Er erzielte dabei fünf Buden und legte sieben weitere Tore vor.

Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt Caiuby für den FC Ingolstadt (131 Partien). Für den FC Augsburg waren es 119 Begegnungen und für den VfL Wolfsburg zwölf Partien. Zudem war er als Profi in Griechenland bei Kavala sowie der Schweiz bei den Grasshoppers aus Zürich aktiv. Nun das Neuland: die Regionalliga Bayern mit Türkgücü München.