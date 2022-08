3. Liga: Rechtsverteidiger fehlt RWE sehr lange

Nach dem Fehlstart in die 3. Liga die nächste schlechte Nachricht für Rot-Weiss Essen: Ein Neuzugang verletzte sich und fehlt lange.

Rot-Weiss Essen muss vor dem Heimspiel der 3. Liga am Samstag gegen den FC Ingolstadt einen Rückschlag verkraften. Neuzugang Meiko Sponsel, der vom 1. FC Köln ausgeliehen wurde, zog sich einen Meniskusriss zu.

RWE gab nur bekannt, dass er vorerst ausfällt. Allerdings muss man bei dem Rechtsverteidiger eine lange Pause befürchten. Alaa Bakir vom MSV Duisburg zog sich vor wenigen Tagen dieselbe Verletzung zu. Die Duisburger befürchten eine Ausfallzeit von acht bis zwölf Wochen nach der Operation, die schon stattgefunden hat.

Drei Einsätze hat er in der laufenden Spielzeit bereits auf dem Konto. Das Sponsel-Aus wird nun die Chance für Sandro Plechaty, der in der Aufstiegssaison ein Leistungsträger war, in der 3. Liga aber noch nicht an die Leistungen der jüngeren Vergangenheit anknüpfen konnte.

Neben Sponsel muss RWE sonst nur auf Michel Niemeyer verzichten. Gut möglich, dass die Essener nun auch auf der Position des Außenverteidigers nachjustieren müssen. Denn weder Niemeyer noch Sponsel werden schnell zurück auf dem Platz sein, vielleicht ist sogar das Spieljahr 2022 beendet, das aufgrund der WM in Katar nur bis zum 12. November dauert, wenn RWE seine letzte Partie des Jahres bei 1860 München antritt.

Die Verantwortlichen werden bis zum Ende des Transferfensters am 1. September (18 Uhr) noch einiges an Arbeit vor sich haben, denn klar ist, dass ein Innenverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler kommen sollen - mindestens. Zudem werden für einige Akteure, mit denen nicht mehr geplant wird, neue Arbeitgeber gesucht.