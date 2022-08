3. Liga: Der SV Wehen Wiesbaden angelt sich neuen Stürmer

Der SV Wehen Wiesbaden hat noch einmal an seinem Kader etwas verändert und sich mit einem neuen Stürmer verstärkt. Der neue Mann kommt aus dem Ausland.

Der SV Wehen Wiesbaden, der mit vier Punkten aus den ersten drei Drittliga-Spielen 2022/2023 in die Saison gestartet ist, hat Ivan Prtajin verpflichtet. Der 26-jährige Stürmer wechselt vom slowenischen Erstligisten NK Olimpija Ljubljana zu den Rot-Schwarzen und unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag. An Prtajin war auch Wehens Liga-Konkurrent Hallescher FC stark interessiert.

"Ivan ist ein technisch starker und schneller Stürmer, der im gegnerischen Strafraum eine große Gefahr ausstrahlt. Mit seiner intensiven Spielweise und seinem Ehrgeiz wird er für unsere Mannschaft eine Verstärkung sein. Wir sind sehr froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten", sagt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim Drittligisten aus Hessen.

Ivan Prtajin Größe: 1,89 Meter Gewicht: 87 Kilogramm Bisherige Vereine: NK Olimpija Ljubljana, FC Schaffhausen, Roda JC Kerkrade, Hajduk Split, NK Dugopolje

Prtajin absolvierte in seiner Laufbahn bislang 143 Spiele (45 Tore, 9 Assists) in vier Ländern und kam in dieser Spielzeit unter anderem auf vier Einsätze in der Qualifikation zur Europa Conference League für NK Olimpija Ljubljana. Zuvor spielte der ehemalige kroatische Junioren-Nationalspieler 52 Mal in der zweiten Liga der Schweiz für den FC Schaffhausen (23 Tore, 6 Assists).

Am Sonntag (14 Uhr) reist der SV Wehen Wiesbaden am 4. Spieltag zum FC Erzgebirge Aue.

"Ich habe gute Gespräche mit den Verantwortlichen geführt und schnell gemerkt, dass hier sehr ambitioniert gearbeitet wird. Am Ende war es die sportliche Perspektive beim SVWW, die für mich bei dem Wechsel ausschlaggebend war. Jetzt möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen", erklärt Ivan Prtajin.