MSV Duisburg: "Zwickau ist immer Abstiegskandidat Nummer eins"

Der MSV Duisburg reist am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) nach Sachsen. Der FSV Zwickau wartet auf die Zebras. Für den MSV-Trainer ist es der Ex-Klub.

Die MSV-Fans dürfen aufatmen: Beim FSV Zwickau kann Trainer Torsten Ziegner auf Marvin Bakalorz und Moritz Stoppelkamp zurückgreifen. Das bestätigte der Duisburger Coach auf der Pressekonferenz. Gegen RWE (2:2) mussten beide Routiniers ausgewechselt werden.

"Bakalorz und Stoppelkamp waren nicht angeschlagen, sondern müde. So erwarte ich das. Sie sollen sich auspowern und dann auswechseln lassen. Jetzt sind sie wieder gut gelaunt und frisch zum Training gekommen", berichtet Ziegner.





Der Fußballlehrer lässt es sich noch offen, ob er in Zwickau auf eine andere Elf als gegen Rot-Weiss Essen setzen wird. Ziegner: "Ob wir etwas wechseln werden? Da haben wir noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Kein Spieler wird uns sagen, dass er müde ist und nicht spielen will. Eine endgültige Entscheidung über die Startelf fällt am Dienstagmittag."

Eine Option, zumindest für einen Kurzeinsatz, in Zwickau könnte Stürmer Philipp König sein. Der Neuzugang von Holstein Kiel wird die Reise nach Sachsen mitantreten. Derweil muss Ziegner bei seinem Ex-Klub auf Julian Hettwer, Leroy Kwadwo, Rolf Feltscher und auch Marvin Knoll, der sich an der Wade verletzte, verzichten.

Zwickau ist immer Abstiegskandidat Nummer eins, vor jeder Saison. Zu meiner Zeit waren wir auch nie auf Rosen gebettet. Wir haben es aber immer geschafft, unsere Ziele zu erreichen. Ich traue ihnen auch diesmal zu sicher in der Liga zu bleiben. Dafür stimmt die Mentalität in diesem Verein. Torsten Ziegner

Zwischen 2012 und 2018 arbeitete Ziegner sechs Jahre für den kommenden MSV-Gegner. "1998 war ich auch schon als junger Kerl beim FSV für 18 Monate", ergänzt er und sagt: "Klar, das ist ein besonderer Verein für mich. Zwickau war meine erste Cheftrainer-Position, so etwas prägt natürlich. Wir waren dort aber reine Amateure, also die Spieler. Wir sind dann trotzdem in die 3. Liga aufgestiegen - trotz schwieriger Bedingungen."

Diese haben sich auch in den Folgejahren nach Ziegners Weggang eigentlich kaum verbessert. Auch vor der laufenden Saison gab es interne Querelen - RevierSport berichtete - und finanzielle Engpässe.

Ziegner wundert das nicht. Trotzdem betont er, dass er sehr viel von seinem Ex-Klub hält - auch in dieser Spielzeit. "Zwickau ist immer Abstiegskandidat Nummer eins, vor jeder Saison. Zu meiner Zeit waren wir auch nie auf Rosen gebettet. Wir haben es aber immer geschafft, unsere Ziele zu erreichen. Ich traue ihnen auch diesmal zu sicher in der Liga zu bleiben. Dafür stimmt die Mentalität in diesem Verein. Uns erwartet ein hartes Stück Arbeit in Zwickau", erklärt der 44-jährige MSV-Trainer.