3. Liga: Aue, FCI und SVWW mit Neuzugängen

Einige Drittligisten haben in diesen Tagen noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. So zum Beispiel Aue, Ingolstadt und Wehen.

Neben dem SC Verl, der sich gleich dreifach in den letzten Tagen verstärkte, haben auch noch einmal FC Ingolstadt, Erzgebirge Aue und SV Wehen Wiesbaden auf dem Transfermarkt zugeschlagen

Der FC Ingolstadt kann einen weiteren Zugang vermelden: Vom dänischen Erstligisten Viborg FF schließt sich Tobias Bech den Schwarz-Roten an. Der 20-jährige Flügelspieler, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, trainierte bereits am Samstag mit der Mannschaft.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tobias Bech einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler von unserem Weg überzeugen konnten und ihn fortan in unseren Reihen begrüßen dürfen. Er ist ein hochtalentierter offensiver Außenbahnspieler, der viel und gerne ins Tempodribbling geht und dabei häufig den Abschluss sucht", sagt Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer über die Verstärkung.

Vor dem ersten Heimpunktspiel - Sonntag, 7. August, gegen Osnabrück - der neuen Saison hat sich auch der FC Erzgebirge Aue personell weiter verstärkt. Die Veilchen verpflichteten Offensivspieler Sam Schreck fest vom FC Groningen. Der 23-Jährige war bereits in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis im Erzgebirge.

Auch der SV Wehen Wiesbaden ergänzte seinen Kader nochmal und hat John Iredale unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt vom SC Paderborn 07 und war bereits in der Vorsaison an den SVWW ausgeliehen. Jetzt wurde der Australier fest verpflichtet und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 bei den Rot-Schwarzen.

"Mit der Rückkehr von John bekommen wir eine weitere Option für unser Angriffsspiel. Er hat in der letzten Saison seinen Torriecher unter Beweis stellen können und verfügt zudem über die benötigte Spielintelligenz und Beweglichkeit, um Lücken in der gegnerischen Abwehr auszunutzen. Jetzt kommt es darauf an, dass er seine Fähigkeiten weiter ausbaut und die nötige Konstanz findet, um Woche für Woche Leistung zu bringen", erklärt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW. "John hat eine starke Vorbereitung in Paderborn gespielt und kennt unsere Spielweise, daher wird er uns sofort weiterhelfen."

In der vergangenen Spielzeit kam Iredale auf fünf Scorerpunkte bei zwölf Einsätzen (drei Tore, zwei Assists). Vor seiner Zeit beim SVWW lief der Stürmer bereits für die Zweitverwertung des VfL Wolfsburg in der Regionalliga Nord auf. Dort erzielte er in 21 Spielen 14 Tore und bereitete vier weitere vor.