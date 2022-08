MSV Duisburg: Ziegner über Personal, RWE-Auftaktklatsche und neuen Stürmer

28.200 Fans werden am Freitag beim Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen erwartet. Duisburgs Trainer Torsten Ziegner möchte die Euphorie mitnehmen.

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen, dieses Spiel elektrisiert seit Bekanntwerden des Drittligaspielplans viele Menschen im Ruhrgebiet. Auch bei Spielern und Trainer wird das Kribbeln von Tag zu Tag größer. MSV-Coach Torsten Ziegner sprach am Mittwochvormittag auf der Medienrunde über…

… die Vorfreude auf RWE und die Bedeutung der Fans: Ich persönlich freue mich total. Wir wollen die Euphorie und den Schwung mitnehmen. Ich wünsche mir ein heißes, tempogeladenes Spiel, in dem wir zeigen können, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Dass alle Karten restlos ausverkauft sind, zeigt, dass die Leute uns sehen wollen. Diese Kraft wollen wir mit ins Spiel nehmen. Ich kann nur an unsere Fans appellieren, dass sie uns für 90 Minuten lautstark unterstützen und der Mannschaft den nötigen Rückhalt geben. Mit dieser Wucht haben wir eine große Chance, das Spiel zu gewinnen.

… die Lehren aus dem Osnabrück-Spiel: Wir haben defensiv sehr gut gearbeitet und kompakt gestanden. Im Spiel nach vorne müssen wir uns noch mehr Torchancen erarbeiten. Daran haben wir im Training gearbeitet und Fortschritte gemacht. Das gilt es jetzt auf den Platz zu übertragen.

… die personelle Situation: Es sieht besser aus, wir haben eine Menge Jungs auf dem Platz. Fehlen werden die Langzeitverletzten Rolf Feltscher und Leroy Kwadwo. Julian Hettwer und Philipp König sind nach ihren Erkrankungen weiter im Aufbautraining und werden noch keine Rolle spielen. Kolja Pusch konnte nach seinem Infekt wieder voll einstiegen. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Auch Aziz Bouhaddouz ist wieder voll im Mannschaftstraining.

… den Gegner und das Essener 1:5 gegen Elversberg: Das Ergebnis spielt in der Vorbereitung auf das Spiel keine Rolle. Es ist jede Saison so, dass man einen Gegner nicht nach einem Spiel bewerten kann. Ein 1:5 macht natürlich etwas mit den Spielern. Ich war selbst da und habe gesehen, dass der Spielverlauf alles andere als günstig war. Elversberg hat aus den ersten vier Schüssen vier Tore gemacht.

… die Bedeutung seiner Routiniers: Sie sind nicht nur in diesem Spiel, sondern jede Woche und in jedem Training wichtig. Wir haben gestandene Jungs, die eine Menge Erfahrung und Qualität mitbringen und in der gesamten Saison eine besondere Rolle übernehmen.

… weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt: Am meisten brennt natürlich die Personalie eines neuen Mittelstürmers. Da sind wir akribisch dran und innerhalb des Vereins mit den Gesprächen auf der Zielgeraden. Die werden nächste Woche finalisiert. Nach Zwickau (Dienstag, 19 Uhr; Anm. d. Red.) kann mit einer Entscheidung gerechnet werden. Namen werde ich nicht kommentieren.

Info: Der MSV Duisburg öffnet die Stadiontore bereits um 17 Uhr und bittet um eine frühzeitige Anreise.