Viktoria Köln: "Das fehlende Puzzleteil" - Neuer Stürmer vom HSV

Viktoria Köln hat sich verstärkt und einen Stürmer aus der 2. Bundesliga verpflichtet.

Nach dem 1:3-Auftakt bei Waldhof Mannheim hat Viktoria Köln personell nachgebessert und einen neuen Angreifer verpflichtet. Vom Zweitligisten Hamburger SV wechselt der 22-jährige Robin Meißner zu den Höhenbergern.

Meißner wechselt auf Leihbasis nach Köln, sein Vertrag beim HSV läuft noch bis zum 30. Juni 2024. „Robin hat bei den Profis sein offensives Potenzial, allen voran seine Abschlussstärke, zweifelsfrei angedeutet. Für seine sportliche Weiterentwicklung ist es zugleich unabdingbar, dass er möglichst viele Einsatzminuten sammelt. Dies ist auch sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, so dass wir in der Leihe eine vielversprechende Win-win-Situation für alle Beteiligten sehen“, erklärt HSV-Vorstand Jonas Boldt.

Wir denken, dass wir mit Robin Meißner das fehlende Puzzleteil in unserer Offensive gefunden haben Olaf Janßen

Die Praxis soll er nun eine Liga weiter unten sammeln. Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen betont: „Wir freuen uns besonders, dass wir auch diesen Transfer noch über die Bühne bringen konnten. Wir denken, dass wir mit Robin Meißner das fehlende Puzzleteil in unserer Offensive gefunden haben. Er wird uns mehr Optionen geben. Robin ist ein mehr als hochbegabter Spieler mit einem besonderen und gefährlichen Abschluss. In Sachen Torgefährlichkeit wird uns Robin noch eine ganze Menge geben. Wir sind froh, dass er sich ganz bewusst für unseren Weg und für unsere Art, Vussball zu spielen entschieden hat, und wir das Rennen gegen zahlreiche Konkurrenten letztlich gewonnen haben.“

Warum sich der Spieler für die Viktoria entschieden hat, das begründete er so: "Die Entscheidung für die Viktoria ist mir leichtgefallen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und Trainer Olaf Janßen haben mich sofort überzeugt. Ich war sofort Feuer und Flamme für die neue Aufgabe hier und bin froh, dass es nun trotz der Wartezeit geklappt hat. Ich denke, dass wir eine gute Rolle in der Liga spielen können. Man hat in den letzten Spielen, aber auch schon in der vergangenen Saison gesehen, dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Ich freue mich, jetzt Gas geben zu können und dem Team zu helfen, um am Ende erfolgreich zu sein.“