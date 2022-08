3. Liga: Das erste Derby seit 15 Jahren zwischen dem MSV und RWE

Rot-Weiss Essen ist am zweiten Spieltag der 3. Liga beim MSV Duisburg zu Gast. Die Gesamtbilanz des Derbys spricht knapp für die Zebras.

Aufsteiger Rot-Weiss Essen ist katastrophal in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Am ersten Spieltag verloren die Essener zuhause gegen die SV Elversberg mit 1:5 (1:4). Auch die Meidericher gingen mit leeren Händen aus dem Auftaktspiel, unterlagen mit 0:1 (0:0) beim VfL Osnabrück. Am kommenden zweiten Spieltag werden die beiden Mannschaften aus dem Ruhrgebiet in der Liga aufeinandertreffen.

In der Vergangenheit trafen beide Rivalen bereits häufig aufeinander. Beim ersten offiziellen Vergleich im Jahr 1961 spielten beide Mannschaften in der Oberliga West. Damals gewann der MSV Duisburg - unter dem alten Vereinsnamen Meidericher SV - mit 1:0. Das Rückspiel der besagten Saison endete 2:2.

14 Duelle im Oberhaus

Insgesamt standen sich die Traditionsvereine aus dem Ruhrgebiet in 30 Partien gegenüber. Die Gesamtbilanz spricht dabei knapp für die Duisburger. Von den 30 Spielen konnte der MSV 13 gewinnen, zehnmal gab es ein Unentschieden und siebenmal ging RWE siegreich hervor. Während die Zebras 50 Tore erzielten, knipsten die Rot-Weissen hingegen 38 Mal ins Gehäuse des MSV.

Auch auf höchstem Niveau standen sich die Teams einige Male gegenüber. In der 1. Bundesliga trugen die Teams insgesamt 14 Spiele gegeneinander aus. Sieben Mal gingen die Duisburger in Deutschlands höchster Spielklasse als Sieger vom Platz, Essen entschied vier Duelle für sich. Dazu kommen drei Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen in der Erstklassigkeit ging im Jahr 1977 mit 4:0 an den MSV. Das Hinspiel der gleichen Saison ging mit 5:2 an die Essener.

Erstes Derby seit 15 Jahren

Die letzten Duelle beider Mannschaften gegeneinander fanden hingegen eine Liga tiefer statt. In der Zweitligasaison von 2006/2007 gewann der MSV das Hinspiel mit 2:1. Für Duisburg trafen an diesem Tag Adam Bodzek und Klemen Lavric, für Essen war Macchambes Younga-Mouhani erfolgreich. Auch das Rückspiel der Saison und damit das letzte Duell beider Mannschaften ging an den MSV. Am 34. Spieltag gewannen die Zebras durch Tore von Mihai Tararache, Markus Daun und Ivica Grlic mit 3:0 und besiegelten den Abstieg von RWE, weil Jena und Offenbach mit Punkten am letzten Spieltag vorbeiziehen konnten.

Nun steht also das insgesamt 31. Spiel der beiden aktuellen Drittligisten auf dem Plan. Am Freitag, den 5. August, wird die nächste Runde im ewigen Duell um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena eingeläutet.