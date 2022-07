Fußball-Drittligist SV Elversberg siegte deutlich bei Rot-Weiss Essen (5:1) und startete mit einem Ausrufezeichen in die neue Saison. Der Trainer war stolz.

Aufsteiger gegen Aufsteiger. Für die SV Elversberg ging es mit der Auswärtspartie bei Rot-Weiss Essen in die erste Drittliga-Saison seit 2013/14. Mit der Meisterschaft in der Südwest-Staffel qualifizierte sich das Team von Trainer Horst Steffen für die 3. Liga.

Das erste Spiel in Essen hätte dann nicht spektakulärer verlaufen können. Vor 16.347 Fans feierte die SVE ein Offensivfeuerwerk und stürmte mit einem 5:1 (4:1)-Auswärtserfolg direkt an die Tabellenspitze.

Obwohl die Atmosphäre in Essen für manch einen Akteur im Elversberger Kader Neuland war, wirkte die Mannschaft alles andere als verunsichert und spielte stark auf.

Wir haben uns von der Kulisse inspirieren lassen und waren nicht beeindruckt. Ich bin natürlich überglücklich über den Verlauf des Spiels. Horst Steffen, Trainer von Elversberg.

Der 53-jährige Steffen, seit 2018 Coach der SVE, war stolz auf den routinierten Auftritt seiner Mannschaft: "Wir haben uns von der Kulisse inspirieren lassen und waren nicht beeindruckt. Ich bin natürlich überglücklich über den Verlauf des Spiels. Wir sind gut in die Partie gekommen und die Jungs waren sehr konzentriert. Das war ein guter Auftakt mit einer turbulenten Anfangsphase. Wir haben verdient gewonnen und ein tolles Spiel gezeigt."

Im Spiel überragten vor allem Kevin Koffi und Luca Schnellbacher. Beide Spieler trafen doppelt, Stürmer Koffi legte zudem das 3:1 von Schnellbacher auf. Mit ihrer Variabilität, dem Tempo und Konsequenz im Abschluss stellten die Offensivkräfte die Essener Defensive vor große Probleme.





Während die Essener in der kommenden Woche kein Pflichtspiel bestreiten, trifft Elversberg in der 1. Runde des DFB-Pokals (30. Juli, 15.30 Uhr) auf Champions League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen. Gegen die Werkself ist der Drittliga-Aufsteiger der klare Außenseiter, möchte sich aber in der Ursapharm-Arena bestmöglich verkaufen. Genügend Selbstvertrauen sollte die Mannschaft durch den Auftritt in Essen gesammelt haben.