Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat nach der 1:5-Niederlage gegen die SV Elversberg viel Arbeit vor sich. Auch Kapitän Daniel Heber erwischte keinen guten Tag.

Wer hätte damit gerechnet? Rot-Weiss Essen setzt den Drittliga-Start gehörig in den Sand und verliert gegen den Südwest-Meister SV Elversberg mit 1:5 (1:4). Vier Gegentore in 25 Minuten, eine unterirdische Defensivleistung. Elversbergs Offensivspieler Kevin Koffi und Luca Schnellbacher waren an diesem Samstag eine Nummer zu groß für die Hintermannschaft der Essener.

Auch für RWE-Abwehrchef Daniel Heber, der in den letzten Jahren einer der größten Leistungsträger in der Mannschaft war und einen erheblichen Anteil am Aufstieg hatte. Der 28-Jährige leistete sich mehrere individuelle Fehler, kassierte zudem früh eine Gelbe Karte und wirkte zusammen mit seinen Nebenleuten in der ersten Hälfte komplett überfordert.





Essens Kapitän war nach dem vergeigten Auftakt die Enttäuschung anzumerken: "Wir haben es uns ganz anders vorgestellt. In der ersten Halbzeit haben wir zu einfache Gegentore bekommen und die Zweikämpfe nicht angenommen. Wir waren immer die entscheidenden Schritte zu spät. Das sollte uns eigentlich nicht passieren. Im Endeffekt ist das hohe Ergebnis dann die Strafe dafür. Das müssen wir in den nächsten Spielen anders machen."

Die Fans stehen hinter uns. Ich wollte mich dafür bedanken, dass sie uns in der zweiten Halbzeit weiter unterstützt haben, obwohl so ein Ergebnis eigentlich nicht zu entschuldigen ist. Danke an die Fans! Daniel Heber nach dem 1:5 gegen Elversberg.

In den ersten 25 Minuten wirkte es so, als wären die Essener überrascht vom forschen Auftritt der Gäste gewesen. Aus Regionalliga-Zeiten war RWE es gewohnt, auf eine tiefstehende Mannschaft zu treffen. Elversberg machte aber direkt von Beginn an klar, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen und offensiv gefährlich sind. "Überrascht kann man nicht sagen. Wir haben uns den Gegner in der Videoanalyse angeschaut. Uns war klar, dass sie so auftreten. Elversberg hat eine spielerisch gute Mannschaft und wird sich nicht verstellen, nur weil sie in der 3. Liga spielen. Sie haben es gut gemacht. Wir wussten, was auf uns zukommt, hatten aber leider nicht die richtigen Mittel und sind immer wieder in Konter gelaufen", erklärte Heber auf Nachfrage.

Die Chance auf Wiedergutmachung haben Heber und Co. erst in knapp zwei Wochen (05. August, 19 Uhr), wenn das Westderby beim MSV Duisburg ansteht. Am nächsten Wochenende (29. Juli – 01. August) startet die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Die Essener sind dort nicht vertreten.

Nach dem Elversberg-Debakel richtete Spielführer Heber die Worte an die eigenen Fans, die trotz der hohen Niederlage die Mannschaft weitestgehend unterstützt hatten: "Wir spielen in einer anderen Liga, gegen bessere Gegner. Da muss man die Geduld mitbringen. Das haben die Zuschauer auch getan. Es gab nur einzelne Pfiffe, die ich aber auch verstehen kann. Die Fans stehen hinter uns. Ich wollte mich dafür bedanken, dass sie uns in der zweiten Halbzeit weiter unterstützt haben, obwohl so ein Ergebnis eigentlich nicht zu entschuldigen ist. Danke an die Fans!"