Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen trifft am Samstag auf die SV Elversberg. Wer noch Karten für den Heimbereich möchte, sollte sich beeilen.

Dem 23. Juli 2022 fiebern die Fans von Rot-Weiss Essen seit über 14 Jahren herbei. Am Samstag empfängt der Drittliga-Aufsteiger den Südwest-Meister SV Elversberg an der heimischen Hafenstraße – es ist das erste Spiel im bezahlten Profifußball seit 2008. Die Euphorie im Umfeld ist riesengroß. Egal, ob bei Mitgliederzahlen oder verkauften Dauerkarten: RWE stellt aktuell einen Vereinsrekord nach dem anderen auf. Da kommt es nicht überraschend, dass der Andrang auf die Karten für die Auftaktpartie gegen die SVE entsprechend groß ist.

Auf RevierSport-Nachfrage erklärte Essens Pressesprecher Niclas Pieper, dass der Heimbereich fast ausverkauft ist. Bis zum Anpfiff werden dann auch die letzten Tickets vergriffen sein: "Wir werden im Heimbereich ausverkauft sein. Es sind nur noch einzelne Restkarten für G1 und E4 verfügbar. Ansonsten ist alles weg. Aus Elversberg werden ungefähr 150, 200 Fans mitreisen."

Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel und wollen dieses Faustpfand nutzen, um im heimischen Stadion eine Macht zu werden. Wir wollen mit unserer Spielweise die Fans mitreißen. Christoph Dabrowski.

Zuletzt waren am 14. Mai 2022 beim Aufstiegsendspiel gegen Rot Weiss Ahlen (2:0) 16.650 Fans an der Hafenstraße und sorgten für eine tolle Atmosphäre. Der neue Cheftrainer Christoph Dabrowski freut sich auf sein erstes Pflichtspiel an der Hafenstraße: "Ich habe es bereits bei der ersten Pressekonferenz gesagt – ich kann den Tag des ersten Pflichtspiels nicht abwarten. Im Laufe der Vorbereitung war spürbar, was hier im Umfeld passiert. Bei den Fans und im Verein ist eine große Aufbruchstimmung zu spüren. Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel und wollen dieses Faustpfand nutzen, um im heimischen Stadion eine Macht zu werden. Wir wollen mit unserer Spielweise die Fans mitreißen."