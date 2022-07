3. Liga: Viktoria Köln holt früheren Leistungsträger zurück

Drittligist Viktoria Köln hat sich eine Woche vor Saisonstart noch einmal verstärkt. Hamza Saghiri kehrt von Waldhof Mannheim an den Höhenberg zurück.

Viktoria Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Von Waldhof Mannheim kehrt Mittelfeldspieler Hamza Saghiri zurück. Der in Würselen geborene Sechser stand bereits zwischen 2015 und 2020 in U19, Regionalliga West und 3. Liga auf dem Platz. Für die Viktoria absolvierte er 98 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore selbst erzielte und vier weitere vorbereiten konnte.

„Mit Hamza Saghiri haben wir einen Spieler, der zurück zu seinen Wurzeln gefunden hat. Er hat damals schon während meiner ersten Amtszeit hier eine gute Entwicklung genommen“, sagt Viktorias Trainer Olaf Janßen über den Rückkehrer. Damit habe der Verein auf die verletzungsbedingten Ausfälle reagieren wollen. „Es tut uns gut, nun mit Hamza noch einen zentralen Mittelfeldspieler zu haben, der flexibel einsetzbar ist. Ich denke, dass er wenig Zeit braucht, um sich einzugewöhnen. Es wird jetzt eher darum gehen, in den nächsten Wochen die fehlende Vorbereitung aufzuholen. Ich habe Hamza als sehr fit in Erinnerung, deshalb denke ich, dass er das zügig aufholen wird.“

In den vergangenen zwei Jahren stand er bei Waldhof Mannheim, wo seit einigen Wochen der ehemalige RWE-Cheftrainer Christian Neidhart arbeitet, unter Vertrag. In dieser Zeit kam er auf 62 Einsätze für den Klub aus Baden-Württemberg. Nun kehrt er mit der Erfahrung von insgesamt 86 Drittliga-Spielen für Köln und Mannheim auf die Schäl Sick zurück. Hamza Saghiri: „Ich musste nicht lange überlegen, als die Viktoria mich kontaktiert hat. Ich freue mich riesig auf die Heimkehr in die Familie und werde nun alles daransetzen, dem Team so schnell wie möglich helfen zu können.“