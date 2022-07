RWE: Heber bleibt Kapitän - so sieht der Mannschaftsrat aus

In der 3. Liga wird der Kapitän von Rot-Weiss Essen Daniel Heber heißen. So begründet RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Wenn Rot-Weiss Essen in gut einer Woche die SV Elversberg zum heiß erwartetet Auftakt in die 3. Liga zu Gast hat, wird Daniel Heber die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger trägt weiterhin die Binde, das gab RWE am Donnerstag bekannt.

Klar ist ebenfalls, welche Profis neben Heber künftig dem Mannschaftsrat angehören: Felix Bastians, Cedric Harenbrock, Felix Herzenbruch, Niklas Tarnat sowie Neuzugang Björn Rother. Heber war schon in der letzten Saison ein Teil des Gremiums. Ansonsten ist kein Spieler aus dem vorigen Mannschaftsrat wieder dabei (Dennis Grote, Zlatko Janjic, Daniel Davari, Jakob Golz).

Heber als RWE-Kapitän - das sagt Dabrowski

"Ich habe nach den ersten gemeinsamen Wochen und unserem Trainingslager die Mannschaft nun kennengelernt und ein gutes Gespür für sie bekommen. Der nun feststehende Mannschaftsrat hat sich dabei für uns herauskristallisiert, ein Meinungsbild aus dem gesamten Team hat den Eindruck dann bestätigt", erklärt Trainer Christoph Dabrowski. "Mit Daniel Heber hat die Truppe zudem einen von allen geschätzten und respektierten Kapitän. Daher sehen wir auch keinen Anlass, daran etwas zu ändern."

Heber trug die Kapitänsbinde in den letzten neun Partien der Vorsaison. Der Defensivspezialist übernahm, nachdem Daniel Davari aus der Mannschaft geworfen wurde. Kurios: Davari selbst war erst im Winter durch eine Suspendierung auf den Posten gerückt. Ursprünglich hatten die Essener vor Saisonbeginn Dennis Grote als ihren Spielführer bestimmt. Nun hätte an der Hafenstraße sicher niemand etwas dagegen, wenn Heber der einzige Kapitän in der anstehenden Spielzeit bleibt.