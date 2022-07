RWE: Dabrowski über Gladbach, Testspieler und fünf Ausfälle

Auf Rot-Weiss Essen wartet am Freitagabend der erste Härtetest der laufenden Sommervorbereitung. Bundesligist Borussia Mönchengladbach kommt ins Stadion an die Hafenstraße.

Rund 6000 Karten hat Rot-Weiss Essen bislang abgesetzt. Die Rede ist dabei nicht von den Dauerkarten für die neue Drittliga-Saison, sondern von Tickets für ein Testspiel. Das, am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker), gegen Borussia Mönchengladbach.

Gut möglich, dass inklusive der Tageskarten-Käufer am Ende über 8000 Zuschauer das Spiel zwischen RWE und der Borussia verfolgen werden.

"Schon an dem Fan-Interesse sieht man doch, dass das ein tolles Testspiel ist. Wir freuen uns als Mannschaft auch sehr auf die Partie. Auch, wenn ich immer betone, dass die Jungs gegen Emden und Gladbach gleichermaßen heiß sein müssen. Nur das ist eine professionelle Einstellung", betont Christoph Dabrowski am Freitagmorgen gegenüber RevierSport.

Doch auch Dabrowski, der am Testspiel-Tag seinen 44. Geburtstag feiert, weiß, dass es am Ende des Tages ein besonderer Rivale ist. "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die auf einem sehr hohen Niveau agiert. Es ist ein Spiel, aus dem wir sehr viele Dinge herausziehen können. Aber klar ist auch, dass man sich für das Ergebnis nichts kaufen kann - weder in die eine, noch in die andere Richtung. Trotzdem werden wir schon sehen, wo wir in der Vorbereitung stehen", sagt Dabrowski.

Fünf Mann sind gegen Gladbach nicht dabei - Testspieler kein Thema aktuell

Auf gleich fünf Spieler muss der RWE-Coach gegen Mönchengladbach verzichten. Thomas Eisfeld (Knochenhautreizung), den Dabrowski in der kommenden Woche zurückerwartet, Yannik Langesberg (Probleme mit dem Hüftbeuger), Sascha Voelcke (private Gründe - RevierSport berichtete), Nico Haiduk (Knieprobleme) und Felix Schlüsselburg, für den Dabrowski keinen Kaderplatz vorgesehen hat, werden am Freitagabend fehlen.

Das gilt auch für Testspieler Eric Hottmann. Dabrowski: "Wir haben ihn jetzt drei Tage im Training gesehen. In dieser Zeit ist es für mich nicht möglich, ein abschließendes Urteil zu fällen. Aber wir haben beschlossen, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Verstärkung für uns darstellen würde."