MSV Duisburg: Ex-Spieler vor der Unterschrift, Torwart wird noch gesucht

Der MSV Duisburg hat seine Kaderplanung noch nicht abgeschlossen. In der kommenden Woche soll ein Ex-Zebra wieder einen Arbeitsvertrag in Meiderich unterschreiben.

Der MSV Duisburg hat am Freitag mit Innenverteidiger Marvin Senger eine weitere Verstärkung präsentiert. Der Abwehrspieler, zuletzt vom FC St. Pauli an den 1. FC Kaiserslautern verliehen, wechselt fest an die Wedau und erhält einen Vertrag bis 2024.

Senger ist nach Philipp König (Holstein Kiel II), Niklas Kölle (TSG Hoffenheim II), Hamza Anhari, Baran Mogultary (eigene U19), Sebastian Mai (Dynamo Dresden) und Vincnet Müller (PSV Eindhoven) der siebte Neuzugang für den Kader von Trainer Torsten Ziegner.

Neben Joshua Bitter befindet sich aktuell auch Michael Seaton im MSV-Mannschaftstraining. Der 26-Jährige war zuletzt für den BSV SW Rehden aktiv und kommt für Viktoria Köln auch auf 22 Einsätze (zwei Tore, drei Vorlagen) in der 3. Liga.

Weitere Zugänge sind geplant, wie Sportchef Ralf Heskamp am Freitag gegenüber RevierSport verriet: "Wir suchen noch einen Torwart. Zudem stehen wir vor der Einigung mit Joshua Bitter. Es ist gut möglich, dass er in der kommenden Woche wieder ein Duisburger ist."

Der 25-jährige Rechtsverteidiger befindet sich seit dem Auftakt beim MSV im Training. Zuletzt stand er beim FC Energie Cottbus unter Vertrag. Davor, von 2019 bis 2021, war er schon Spieler des MSV und bestritt insgesamt 50 Pflichtspiele für Duisburg.