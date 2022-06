U21-Länderspiel: RWE-Spieler erzielt ein Tor im Prestige-Duell

Rot-Weiss Essen startet am Mittwoch in die Vorbereitung. Ein RWE-Spieler war schon am Montag im Einsatz - für seine Nationalmannschaft.

Während die meisten RWE-Profis sich noch ein, zwei Tage ausruhen dürfen, ist Erolind Krasniqi wieder im Einsatz. Am Montagabend spielte der Profi von Rot-Weiss Essen mit der U21-Nationalmannschaft des Kosovo in Albanien.

Der Kosovo verpasste in dem Prestige-Duell gegen die Albaner eine 1:0-Führung über die Zeit zu bringen. Der Torschütze zum 1:0: Erolind Krasniqi! Der Essener Offensivspieler war es nach einer guten halben Stunde Spielzeit, der den Treffer (32. Minute) für seine Farben erzielte. In der 56. Minute sah Krasniqi noch die Gelbe Karte. In der 85. Minute verschoss Albanien einen Elfmeter. Und dann doch noch der Schock für Krasniqi und Co.: In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Albanien das 1:1.

Erolind Krasniqi bestritt in der Saison 2021/2022 29 Pflichtspiele (acht Tore, drei Vorlagen) für Rot-Weiss Essen.

Die U21 des Kosovo beendete die EM-Qualifikation in der Sechser-Gruppe hinter England, Tschechien und Slowenien auf Platz vier. Dahinter landeten Albanien und Andorra.

Für den 22-jährigen Krasniqi war es der dritte Einsatz im U21-Team und schon der zweite Treffer. Seine erste Bude für Kosovo erzielte er am 21. November 2021 - gegen: Albanien.

Am Dienstag ist Krasniqis Rückflug geplant, so dass er am Mittwoch pünktlich zum Trainingsauftakt in Essen erwartet wird. Dann wird auch er unter Neu-Trainer Christoph Dabrowski wieder um eine bessere Rolle in der RWE-Mannschaft kämpfen. Denn die letzten Monate verliefen für Krasniqi in Essen nicht sonderlich gut. Er bekam wenig Spielzeit und drückte die Ersatzbank. Vielleicht gibt ihm das Länderspiel-Tor Auftrieb für den Start in die Vorbereitung.