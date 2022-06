3. Liga: Mitfavorit verpflichtet Torwart und Verteidiger

Nach dem Abstieg will Dynamo Dresden den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga anvisieren. Dabei soll neues Spielermaterial helfen. Die SG stellte zwei weitere Zugänge vor.

Markus Anfang soll als neuer Trainer Dynamo Dresden zu einem Top-Team der 3. Liga formen und im besten Fall den sofortigen Wiederaufstieg realisieren.

Dafür hat der Mit-Favorit der Drittliga-Saison 2022/2023 schon einige Spielertransfers getätigt. Die jüngsten sind ein Torwart und ein Außenverteidiger.

Die SG Dynamo Dresden hat Sven Müller verpflichtet. Der 1,90 Meter große Torwart kommt ablösefrei vom Halleschen FC an die Elbe und unterschrieb bei Dynamo einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der Verein ist mit der Wucht seiner Fans und der großen Tradition eine echte Hausnummer im deutschen Fußball. Sven Müller

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SG Dynamo Dresden, sagt: "Mit Sven Müller haben wir einen erfahrenen Drittligatorwart verpflichtet. Er hat gezeigt, dass er auf einem starken Niveau spielen kann und bringt alles mit, was wir uns für diese Position wünschen. Er hat ein hohes Verantwortungsbewusstsein, ist reaktionsschnell und selbstbewusst im Spiel. Wir trauen ihm zu, eine entscheidende Rolle bei uns einzunehmen." "Der Verein ist mit der Wucht seiner Fans und der großen Tradition eine echte Hausnummer im deutschen Fußball", freut sich auch Müller, der auf einen Bundesligaeinsatz im Trikot des 1. FC Köln kommt und de in der 3. Liga insgesamt 34 Mal das Tor. hütete.

Bisherige Zugänge: Stefan Kutschke (FC Ingolstadt), Claudio Kammerknecht (SC Freiburg II), Jan Shcherbakovski, Sven Müller (beide Hallescher FC), Jonathan Meier (FSV Mainz 05)

Jonathan Meier wechselt ebenfalls zu den Sachsen: Der 22-jährige Linksverteidiger, der bereits in der Saison 2020/21 für die SG Dynamo Dresden spielte und als Teil der Drittliga-Meistermannschaft am direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt war, kommt vom 1. FSV Mainz 05 zur Sportgemeinschaft zurück und unterschrieb ebenfalls einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. In der vergangenen Spielzeit war Meier zum FC Hansa Rostock ausgeliehen, für den er 18 Zweitliga-Einsätze verzeichnete.

Ich bin sehr glücklich darüber, wieder nach Dresden zurückkehren zu können. Der Verein, die Fans und die Stadt sind mir während meiner einjährigen Leihe, an deren Ende ich hier den Aufstieg feiern konnte, sehr ans Herz gewachsen. Jetzt werde ich hier auch hoffentlich endlich mal ein volles Stadion als Dynamospieler erleben können. Die Vorfreude auf den Trainingsstart ist auf jeden Fall schon mal sehr groß", sagt Meier.